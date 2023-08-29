前行政院顧問陳振坤涉隱匿im.B犯罪贓款　洗錢罪起訴

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檢方查出，直到2023年4月10日，金隆公司募得之資金已無法按期發放利息，部分投資人沒有如期收到利息，而加入im.B平台自救會line群組；曾耀鋒等人為知悉自救會後續動作，也加入群組。
檢方指控，曾耀鋒、張淑芬為免財產遭扣押，委請代書陳振坤協助隱匿犯罪所得，於5月3日將桃園市桃園區慈祥街房地所有權，假意移轉給金隆公司大帳房顏妙珍。
陳振坤則提供兒子在宜蘭市慕夏精品旅館地下室、羅東鎮四維路的房屋，供曾耀鋒、張淑芬藏放噶瑪蘭威士忌酒754瓶與高價藝術品、酒類、名牌包等犯罪所得。
檢方另查出，金隆公司、im.B新竹營運處長陳振中為隱匿其財產，以「假離婚」方式脫產；2023年5月3日，檢警搜索金隆公司當天及隔天，陳振中先後持假離婚登記申請書等，向新竹市東區戶政事務所辦理離婚，並向新竹地政事務所以剩餘財產差額分配為移轉登記原因，辦理位於新竹市東區房地所有權移轉登記。
檢方調查，張淑芬知道曾耀鋒是通緝犯，承租桃園市桃園區新埔八街房屋，與曾同住。2022年9月，桃園市調處約談張女時，張女謊稱其與曾耀鋒僅短暫交往，曾於2016年創設im.B平台前即已消失，誤導司法機關偵辦方向。
檢方指控，張淑芬、曾耀鋒5月2日駕車前往宜蘭藏匿，3日凌晨，曾遭警攔查發現酒駕，曾涉嫌不動聲色冒用他人名義，待警方以曾耀鋒拒絕酒測、開立證明文書，並移置車輛後，2人就在羅東鎮一家溫泉酒店藏匿。
台北地檢署已查扣不法所得約6億元，包括日前拍賣的日本頂級威士忌，愛馬仕、LV名牌包和皮帶，還有總價高達5.6億元的房地產。