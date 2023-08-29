逆勢殺出血路！越南Vinhomes營收仍增漲 不甩房市大海嘯
越南房市從去年底掀起倒閉潮，在一片房市泡沫化中，越南房地產商Vinhomes依然殺出一條血路，第二季營收較去年同期增漲7.3倍，今年上半年的房屋預付款仍增加49.2萬億越南盾（約等同於20.6億美元），可說是逆風翻盤。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《越南財經新聞》，Vinhomes沒有受到中小型房地產開發商的倒閉潮影響，上半年獲利依然增加，甚至完成年度目標的72％。第二季的營收也較第一季增加58％，足見市場流動性有所改善。Vinhomes隸屬於越南首富范日旺（Pham Nhat Vuong）的Vingroup集團，背後資金龐大，在越南的40個城市開發房地產，擁有16,000公頃土地，旗下電動車商VinFast更在8月赴美上市。
《越南快訊 (VnExpress)》指出，相較於其他房地產商的哀鴻遍野，越南房地產龍頭Vinhomes第二季的經濟表現雖然也受到房市泡沫化影響，Vinhomes的預付款項較年初下降20％，但仍增長49.2萬億越南盾（約等同於20.6億美元），足見買家仍信任Vinhomes的建案。
Vinhomes今年六月底在越南北江省推出豪華公寓結合購物商場的Vinhomes sky park，目標瞄準電子科技大廠的員工。另外，也逐步推出結合休閒生活等商場和公寓的Mega Grand World，旗下建案依然受到買家信賴。