百萬YouTuber「這群人」拋震撼彈！宣布「明年停更」　展榮曝原因

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展榮也表示，停更不代表不會再有作品的誕生，也不代表「這群人」這個品牌不會再有任何可能性，屆時也希望觀眾可以給我們一些時間，讓我們得以用不同方式回到大家面前，繼續延續「這群人」的精神，回饋能量「散播歡樂，散播愛」。
會想先跟大家報告，是因為我們知道這個頻道承載著你我13年共同的回憶，粉絲就像我們的大家長一樣看著我們長大，所以想提早讓粉絲知道我們的想法。
許多粉絲看完聲明後，也紛紛回應「好好休息，充充電，會等待你們回來的」、「這是好事，恭喜你們！好好休息」、「支持休息，才能創作更多意想不到的作品」、「超喜歡你們 一定等你們回歸」。
展榮展瑞 K.R Bros 完整聲明：
大家好！我是展榮
有個重大的決定我想親自由我本人跟大家報告，就是我們群人決定是時候該休息一下，明年找一個適合的時間停更「這群人」這個頻道，屆時會再跟大家報告時間點。這個決定，是我們這群人所有的團員經歷了好幾個月的討論所達成的共識，主要原因是因為我們覺得是時候做出一些改變，而這些改變都是讓我們彼此往更好的方向前進，也讓我們可以回歸那種純粹緊密的「心」，我們也相信這份改變會加速彼此的成長去到更好的位置。
但停更不代表不會再有作品的誕生，也不代表「這群人」這個品牌不會再有任何可能性，屆時也希望觀眾可以給我們一些時間，讓我們得以用不同方式回到大家面前，繼續延續「這群人」的精神，回饋能量「散播歡樂，散播愛」。
會想先跟大家報告，是因為我們知道這個頻道承載著你我13年共同的回憶，粉絲就像我們的大家長一樣看著我們長大，所以想提早讓粉絲知道我們的想法。
也懇請媒體不要使用「這群人宣布停更」、「這群人不拍了」「這群人宣布解散」，因為現在是一個很容易被標題誤導的時代，所以請高位高抬貴手，幫我們傳遞正確的訊息方向「這群人宣布明年停更，時間會再公布」。
最後真的再次感謝粉絲、觀眾、媒體一直以來對我們的照顧與包容，謝謝你們一直以來給予我們的「愛」。
再次謝謝你們花時間看完