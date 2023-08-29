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吃麥當勞10多年都沒發現！大份薯條暗藏「1巧思」　常客看完笑了

▲麥當勞薯條過去多次獲封老饕心中「速食店最好吃的薯條」，不過近期卻有一個「麥當勞薯條」的冷知識，就連吃了10多年的許多老饕都沒發現。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞薯條過去多次獲封老饕心中「速食店最好吃的薯條」，不過近期卻有一個「麥當勞薯條」的冷知識，就連吃了10多年的許多老饕都沒發現。（圖／記者蕭涵云攝）

記者潘毅/綜合報導

連鎖速食店龍頭麥當勞，店裡的薯條過去多次獲封老饕心中「速食店最好吃的薯條」，不過近期卻有臉書粉絲分享一個麥當勞的冷知識，其大份薯條竟藏有「1巧思」，就連吃了10多年的許多老饕都沒發現，並驚呼：「誰會仔細看啦！」

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臉書粉絲專頁「就算知道了也對人生沒有幫助的日本小知識」27日時發文分享：「現在才知道麥當勞中薯包裝沒黃線、大薯則有黃線，沒用的知識又增加了！」隨後以附圖佐證麥當勞小薯、中薯和大薯三種不同分量的差異性，發現較為相似的中薯和大薯，真的差了一條微笑黃線

不少常吃麥當勞的老饕看完圖片後，則紛紛驚呼：「吃了10幾年都沒發現過」、「我也是現在才知道，但份量感覺都一樣」、「大薯的份量才能讓愛吃薯條的人微笑」；也有人笑著吐槽「難道我是花了10塊買那條線嗎」、「大薯包裝倒出來還是中薯的量」。

▲麥當勞的大份薯條包裝上緣，畫著一條黃線做為區別。（圖／Pixabay）
▲麥當勞的大份薯條包裝上緣，畫著一條黃線做為區別。（圖／Pixabay）
除了這個薯條的冷知識之外，過去YouTuber「歐亞力」與美國人好友Max就曾拍片分享，在麥當勞的發源地美國，竟然是沒有販售「炸雞」這個品項的！Max也表示「通常我們吃炸雞都會去肯德基」。至於台灣的冰炫風的口感，則與美國一模一樣。

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