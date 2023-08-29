直擊／鹽巴之亂來了！全聯3天銷量「狂飆3倍」 婆媽驚：太瘋狂了
日本政府自8月24日啟動核廢水排入海的政策，周邊國家對於海鮮、鹽品的食安疑慮引發恐慌，中、日、韓出現搶鹽現象外，台灣民眾也開始囤鹽，對此全聯表示，近3天的銷量狂飆同期3倍，而《NOWnews》記者實際直擊全聯賣場，店員加緊手腳補貨外，也讓現場顧客驚喊「大家太瘋狂了」。
記者鍾怡婷/綜合報導
自（24）日日本核廢水排入海後，台灣驚現囤鹽風潮，除了台鹽呼籲民眾不要恐慌囤貨外，美廉社也率先發出一人限購4包公告，美廉社業者進一步說明「上周議題發酵後鹽巴銷量有微幅成長約兩成，但目前庫存仍充足，也請大家不用大批量採購」。
記者實際直擊全聯賣場，店員正在抓緊腳步補貨台鹽鹽巴，全聯業者表示「適逢中元檔期及時事議題影響，近日鹽巴需求提升，整體鹽品近三天銷量為上週同期約3倍」。不過全聯也強調「雖然消費者購買量增加，但目前全聯貨量充足，各門市針對銷量較高的品項積極補貨，民眾不須搶購或囤貨。」
記者見賣場顧客選購鹽巴也特地上前詢問，民眾則表示「剛好家裡缺鹽才來購買，沒有要囤貨」；黃姓主婦則表示「大家太瘋狂了，鹽巴就撒一點點，不需要囤貨」。
台鹽則回應，近期每個通路的補貨週期確實比較快，但每個通路銷售的數量不太一樣，不過鹽巴目前貨量齊全，不至於會買不到。呼籲鹽巴沒有加抗凝結劑，環境潮濕就會自然結塊，不鼓勵民眾大量囤貨。