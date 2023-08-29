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日本排核廢水掀搶鹽潮！台鹽霸氣曬「巨量庫存」：不會缺貨請安心

▲針對近期民眾搶購鹽品現況，台鹽公司也霸氣曬出「巨量庫存」，並承諾「不會缺貨請安心！」（圖／台鹽官網）
▲針對近期民眾搶購鹽品現況，台鹽公司也霸氣曬出「巨量庫存」，並承諾「不會缺貨請安心！」（圖／台鹽官網）

記者潘毅/綜合報導

日本政府自8月24日起開始排放福島電廠核廢水入海，消息掀起鄰近國家民間輿論，甚至出現拒吃海鮮、搶購海鹽等現象。在台灣也出現賣場貨架鹽巴被掃購一空的事件，對此，台鹽公司（1737）也霸氣曬出「巨量庫存」，並承諾「不會缺貨請安心！」

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27日時，台灣各地賣場都傳出有民眾大量搶購鹽品的現象，讓店家疲於補貨、出現貨架被一掃而空的的景象，對此，台鹽公司先是發出聲明，表示通霄精鹽廠產能足以供應全台民眾食用所需，呼籲民眾切勿人云亦云造成不必要的恐慌與囤鹽。為了增加宣傳成效，昨（28）日台鹽官網加碼貼出通霄精鹽廠倉庫的多張圖片現況，並霸氣表示「鹽品庫存量充足，不會缺貨，請大家放心！」

▲台鹽出通霄精鹽廠倉庫現況。（圖／台鹽官網）
▲台鹽出通霄精鹽廠倉庫現況。（圖／台鹽官網）
台鹽公司說明，國內食鹽市場需求約為每年10萬噸，台鹽公司所屬通霄精鹽廠原在國營專賣時期即負責供應民生食用鹽之需求，其設計產能即以每年10萬噸為規劃，即便鹽品自由化後產量降低至約7萬多噸，但仍能隨時因應市場變化，提高產能供應國內民眾所需。

▲沒想到台灣，也有民眾目睹賣場貨架鹽巴被掃購一空的畫面，引發民眾譁然。（圖／「我愛全聯-好物老實説」社團）
▲日前在台灣也有民眾目睹賣場貨架鹽巴被掃購一空的畫面，引發譁然。（圖／「我愛全聯-好物老實説」社團）
台鹽公司補充，由於目前正值傳統中元檔期食用鹽銷售旺季，各項食用鹽品所備庫存均已於7月底前因應普渡祭祀所需適度提高，目前各大通路備貨與供應與過往相較皆屬正常。

最後台鹽也承諾，肩負穩定民生用鹽責任，定期向經濟部回報大宗民生物資的安全庫存量，且具備緊急生產備貨能力，以因應市場需求，確保國內食用鹽量足及質優，維護民眾生活無虞、健康無虞，請民眾放心。

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