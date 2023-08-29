im.B吸金案起訴 黃國昌轟檢調：深水區「礁溪市地重劃」蒸發了
台北地檢署偵辦im.B吸金案，因在押被告曾耀鋒等人的押期將到期，今（29）日針對吸金部分起訴曾耀鋒等31人。前立委黃國昌隨即在臉書發文問檢調，曾耀鋒的「礁溪市地重劃」吸金詐騙，也蒸發了嗎？有被害人都已經提起告訴，檢調卻依舊無視；黃國昌強烈批判檢調，對im.B鋸箭式的刑事偵辦，選擇性忽略關鍵的深水區問題。
記者潘千詩／台北報導
黃國昌說，今年6月8日，他曾公開質疑為何im.B被害人到調查局北機站做筆錄時，檢舉曾耀鋒、張淑芬的「川晟建設」涉嫌透過「礁溪休閒渡假區自辦市地重劃」的保證獲利吸金詐騙，調查官卻以「這不在偵辦範圍內」推掉，迫使被害人必須事後透過律師具狀，再就此部分被害的事實明確提出告訴。
面對質疑，當時調查局火速透過媒體澄清，確有投資人提及投資「川晟建設位於宜蘭縣礁溪休閒渡假區自辦市地重劃案」，並主動提供匯款單據，調查官對投資人所述內容，均詳實載明筆錄，並追問相關投資內容，絕無「置之不理，推稱不在偵辦範圍內」情形，相關筆錄也將陳報檢察官併案處理。
黃國昌表示，檢調不是說會「併案處理」嗎？這不都是曾耀鋒的不動產吸金詐騙嗎？請問在今天公布的起訴書與證據清單中，關於「礁溪市地重劃」的吸金詐騙，為何一個字都沒有提？這個部分的犯罪事實是蒸發了嗎？被害人不是已提出告訴了嗎？還是這個部分比較特殊，要另外處理？何時要處理？到底有多少不法金流，流入這件開發利益高達數十億元的自辦市地重劃？該市地重劃已經在7月10日驗收完工，也已完成土地分配，請問還要拖到何時？難道不用給被害人一個交代嗎？