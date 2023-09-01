《好聲音》李玟遭霸凌！楊冪被導演扇耳光　趙麗穎親密戲不給清場

9月追星／INFINITE睽違5年台灣合體！假面女郎NANA、工藤靜香來了

▲INFINITE（左）、NANA（右上）、工藤靜香都將於9月初來台。（圖／INFINITE臉書、NANA IG、工藤靜香IG）
▲INFINITE（左）、NANA（右上）、工藤靜香都將於9月初來台。（圖／INFINITE臉書、NANA IG、工藤靜香IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

日韓星一波接著一波來，9月打頭陣的包含在電視劇《假面女郎》中飾演「金貌美」整容後的NANA、相隔5年終於再次合體的二代團（2000年至2010年出道的韓團）INFINITE，以及相隔30年再登寶島開唱的工藤靜香，都將在9月初來台會粉絲；月底也是很精彩，《雖然沒準備什麼菜》、《Biong Biong地球娛樂室》系列節目的班底李泳知，也將於26日、27日在新莊開唱，這趟是她初登台，粉絲都迫不及待見到李泳知率真又搞笑的一面。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲9月來台日本、韓國藝人行程表。（圖／NANA IG、趣韓國&超有趣韓文、得藝室策劃、D.SHOW、Welcome Music、華藝娛樂、寬宏藝術、寬魚國際、希林娛樂、ONINN ASIA、Live Nation Taiwan 理想國、高橋一生IG）
▲9月來台日本、韓國藝人行程表。（圖／NANA IG、趣韓國&超有趣韓文、得藝室策劃、D.SHOW、Welcome Music、華藝娛樂、寬宏藝術、寬魚國際、希林娛樂、ONINN ASIA、Live Nation Taiwan 理想國、高橋一生IG）
INFINITE是許多K-POP迷熟知的二代韓團，但隨著Hoya於2017年退出、2019年L不續約、2021年聖圭不續約，歌迷自2018年開始就沒機會看到INFINITE合體；等了5年多，INFINITE終於宣布一起回歸發行專輯《13egin》，同時舉辦「COMEBACK AGAIN」巡迴演出，確定於9月2日、3日在新北市工商展覽中心開唱。

木村拓哉的老婆工藤靜香上一次來台演出是1993年，相隔30年確定再來台會歌迷，工藤靜香相當重視這次的寶島表演，還特地於7月5日快閃台灣開記者會造勢、催票，當時也有等了她30年的鐵粉相隨支持，感動工藤靜香之餘，也被日本媒體爭相採訪。《工藤靜香 Shizuka Kudo 2023 CONCERT in TAIPEI》將於9月2日晚間7點半在「國父紀念館大會堂」登場。

9月日本、韓國藝人來台完整資訊：

UP10TION李歡喜、李東烈粉絲見面會
時間：9月2日（六）18：00、9月3日（日）18：00
地點：WESTAR

ONEUS演唱會
時間：9月2日（六）18：00
地點：信義劇場Legacy MAX

INFINITE演唱會
時間：9月2日（六）19：00、9月3日（日）16：00
地點：新北市工商展覽中心

工藤靜香演唱會
時間：9月2日（六）19：30
地點：國立國父紀念館大會堂

NANA出席Swarovski《EXTRAVAGANT WONDER》
時間：9月5日（二）16：00
地點：台北華山1914文化創意產業園區西2館

M.O.N.T粉絲見面會
時間：9月9日（六）18：00
地點：台北國際會議中心TICC

Zion. T演唱會
時間：9月9日（六）18：00
地點：Zepp New Taipei

高橋一生宣傳《岸邊露伴在羅浮》電影
時間：9月15日至17日

2PM玉澤演演唱會
時間：9月16日（六）17：00
地點：台北國際會議中心TICC

EPIK HIGH演唱會
時間：9月16日（六）18：00
地點：Zepp New Taipei

BAE173 x TEAM 24:00 x DKB演唱會《PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI》
時間：9月17日（日）19：00
地點：台北國際會議中心TICC

CHAWOONGKI粉絲見面會
時間：9月23日（六）19：30
地點：CLAPPER STUDIO

梁耀燮演唱會
時間：9月24日（日）18：00
地點：台北國際會議中心TICC

李泳知演唱會
時間：9月26日（二）20：00、9月27日（三）20：00
地點：Zepp New Taipei

「臉紅的思春期」安智煐演唱會
時間：9月30日（六）18：00
地點：台北國際會議中心TICC

SIK-K、WONSTEIN、REDDY演唱會《2023 RAP KINGZ PARTY IN TAIPEI》
時間：9月30日（六）19：00
地點：信義劇場Legacy MAX

SOD社長來台取經1／魔鏡號1台5000萬！路上LIVE成人動作片賺回本

SOD社長來台取經2／用素人美女激出新鮮感！找偶像下海省下廣告費

SOD社長來台取經3／花24小時拍偉大禁片！預告進軍台灣出人妻企劃

SOD社長來台取經4／女優抽脂、整容是真的　月產100支禁片沒問題

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問