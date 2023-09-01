9月追星／INFINITE睽違5年台灣合體！假面女郎NANA、工藤靜香來了

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木村拓哉的老婆工藤靜香上一次來台演出是1993年，相隔30年確定再來台會歌迷，工藤靜香相當重視這次的寶島表演，還特地於7月5日快閃台灣開記者會造勢、催票，當時也有等了她30年的鐵粉相隨支持，感動工藤靜香之餘，也被日本媒體爭相採訪。《工藤靜香 Shizuka Kudo 2023 CONCERT in TAIPEI》將於9月2日晚間7點半在「國父紀念館大會堂」登場。
9月日本、韓國藝人來台完整資訊：
UP10TION李歡喜、李東烈粉絲見面會
時間：9月2日（六）18：00、9月3日（日）18：00
地點：WESTAR
ONEUS演唱會
時間：9月2日（六）18：00
地點：信義劇場Legacy MAX
INFINITE演唱會
時間：9月2日（六）19：00、9月3日（日）16：00
地點：新北市工商展覽中心
工藤靜香演唱會
時間：9月2日（六）19：30
地點：國立國父紀念館大會堂
NANA出席Swarovski《EXTRAVAGANT WONDER》
時間：9月5日（二）16：00
地點：台北華山1914文化創意產業園區西2館
M.O.N.T粉絲見面會
時間：9月9日（六）18：00
地點：台北國際會議中心TICC
Zion. T演唱會
時間：9月9日（六）18：00
地點：Zepp New Taipei
高橋一生宣傳《岸邊露伴在羅浮》電影
時間：9月15日至17日
2PM玉澤演演唱會
時間：9月16日（六）17：00
地點：台北國際會議中心TICC
EPIK HIGH演唱會
時間：9月16日（六）18：00
地點：Zepp New Taipei
BAE173 x TEAM 24:00 x DKB演唱會《PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI》
時間：9月17日（日）19：00
地點：台北國際會議中心TICC
CHAWOONGKI粉絲見面會
時間：9月23日（六）19：30
地點：CLAPPER STUDIO
梁耀燮演唱會
時間：9月24日（日）18：00
地點：台北國際會議中心TICC
李泳知演唱會
時間：9月26日（二）20：00、9月27日（三）20：00
地點：Zepp New Taipei
「臉紅的思春期」安智煐演唱會
時間：9月30日（六）18：00
地點：台北國際會議中心TICC
SIK-K、WONSTEIN、REDDY演唱會《2023 RAP KINGZ PARTY IN TAIPEI》
時間：9月30日（六）19：00
地點：信義劇場Legacy MAX