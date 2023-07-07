工藤靜香訪問1／木村拓哉1家人記憶力特好！聊到台灣恩人大爆哭

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工藤靜香30年前23歲時，第一次到台灣舉辦《RISE ME TOUR》萬人演唱會；工藤靜香透露當年有一位粉絲，從機場跟到飯店與演出會場，只要她一現身，歌迷就會用英文高喊：「我會永遠支持妳！」工藤靜香回想過往忍不住落淚，她拿起衛生紙擦掉眼淚，並道歉表示：「突然情緒上來，對不起。30年前我有難忘的記憶，我來辦演唱會的時候（1993年），有歌迷不管是在會場或是飯店，會大叫用英文喊『我會永遠支持妳』，這成為當時的我很大的力量。」
時間回到7月5日中午，工藤靜香一現身松山機場，接機大廳頻頻冒出「Shizuka！Shizuka we love you！」的響亮告白，而高喊這句話的歌迷，就是支撐23歲工藤靜香的當事人，工藤靜香說她一走到入境大廳，聽到這個聲音，她說：「我有聽到『I love you forever』，我一聽就知道是那一位了！你們不覺得forever這個單字，是很有力量的字嗎？」
記者採訪該位工藤靜香的「精神支柱」，該歌迷把收藏成冊的照片帶出來，高舉它並成功吸引偶像目光，他表示喜歡工藤靜香超過30年，這次在機場幸運拿到偶像的3張簽名，直呼值得又幸福，歌迷也許願，希望能順利搶到工藤靜香9月台北演唱會的門票，無論如何一定會全力支持工藤靜香。
木村拓哉一家人「記憶力超好」！台灣恩人讓他們永生難忘
工藤靜香不僅記得台灣歌迷的暖舉，大家的長相也沒忘記！記者拿著照片詢問工藤靜香「30年鐵粉的長相」，她一臉就認出來，立刻手指著歌迷的臉說：「我記得有2位，但講I love you forever的就是他！」即使過了30年的歲月，歌迷的整體容貌也與以往大不同，但特別的存在，早深深烙印在工藤靜香心中。
事實上，工藤靜香曾於2019年3月以女兒木村光希經紀人的身分來台；7月5日工藤靜香準備接受台灣記者訪問前，在房門外走廊擦身台灣保鑣，她停下腳步、掉頭上前跟保鑣搭話，原來該保鑣就是4年前保護她女兒的隨扈，工藤靜香感激的握住保鑣的手致謝，工藤靜香驚人的記憶力，令在場人員嘖嘖稱奇。
《NOWnews今日新聞》記者採訪曾擔任過木村一家的保鑣，他透露木村家的記憶力「是出名的好」，而且「木村拓哉會特別提醒工藤靜香，台灣保鑣會是誰誰誰」，保鑣稱讚木村一家待人相當親切、大方。時間回溯到2015年7月，當時木村拓哉來台拍攝台灣觀光局宣傳短片，在離台前，木村拓哉自費購買6條不同款式的GUCCI領帶，送給當時保護他的台灣保鑣，周到的禮數令人敬佩；同時驗證天王與天王嫂的驚人記憶力可見一斑。
參與粉絲上學到出社會、結婚生子！「無價過程」成了工藤靜香力量
即將邁入出道36年的工藤靜香表示，儘管站在舞台上超過30年，看到粉絲仍會感到緊張，但歌迷的存在也是她克服低潮的重要來源，她說：「緊張一定會有，我沒有不緊張的時候！不論是台灣歌迷、亞洲也好、日本也是，他們都期待我的演出，36是很長的歲月，我看著粉絲從穿制服到出社會、結婚，有的還會抱著小孩來看我，請我抱著他的小孩，能夠參與粉絲這些過程，真的很光榮！也有沒結婚的粉絲，他們就會分享工作，我覺得他們分享的過程是無可取代的，也成為了我最大的力量。」
《工藤靜香 Shizuka Kudo 2023 CONCERT in TAIPEI》台北演唱會將於9月2日晚間7點半在「國父紀念館大會堂」舉辦，票價分為VIP 4800元、3600元、2800元、1800元（全區對號入座），門票於7月8日中午12點在年代售票系統及全省各大超商啟售。
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