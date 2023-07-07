工藤靜香訪問3／木村拓哉1家4口暖炸！日落到月亮升起分秒都浪漫

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木村拓哉一家四口「對浪漫不過敏」！真誠舉動讓人感到幸福
工藤靜香2019年跟今年7月來台時，歌迷都會在機場舉著她過去的專輯照片迎接，工藤靜香表示看到過去青澀的自己，確實感到十分害羞，尤其是影片回顧更無法直視，她說：「懷念照片倒是還好，但電視的動態畫面我比較不能接受！」工藤靜香透露偶爾獨處時，會稍微翻出來回味，但家人在的話「幾乎不會看」，問及是不是因為害羞？她點點頭並表示：「現在不是有YouTube嗎，我女兒都會翻來看，我真的很不喜歡這樣啦。」
觀察工藤靜香的IG其實可以發現，她熱愛園藝、下廚與寵物，通常喜歡花的人，給人的印象都很「浪漫」，問及工藤靜香是不是浪漫的人、做過什麼浪漫行為？她表示：「很多喔！浪漫的話，可以從日常生活中的小事去看，很多情景都能觸動人心而產生浪漫感覺，雖然我不知道大家對於浪漫的定義，但如果我看到美麗的月亮，我就會拍下來，想要傳到家族群組分享，結果在各處的家人也拍了月亮照片傳到群組，我覺得這是很美好的一件事情！還有夕陽也是，大家看到夕陽，也都會傳照片說『你看，夕陽很美』！」
明星女兒出道遇大瓶頸！工藤靜香「1殘酷建議」勇敢面對恐懼
除了是天王嫂跟星媽，工藤靜香其實也是演藝圈大前輩，她表示曾被音樂家的大女兒心美、模特兒兼演員的二女兒木村光希尋求建議，工藤靜香說：「她們問過我在眾人面前講話的時候，該怎麼把真實的聲音發出來？該怎麼樣才不會怯聲、把話可以表達清楚？心美還問我『我該怎麼樣才能站觀眾面前吹笛子時不會顫抖；光希也問過我『要怎麼樣才能在大家面前擺出很酷的姿勢』。」
即將出道邁入36年的工藤靜香，面對女兒、同時也是演藝圈新生代的心美與光希，表示無法給出實質意見，因為工藤靜香透露自己現在面對大眾與媒體，依然會感到緊張，她說：「我不會給建議，因為我自己到現在都還是會緊張，即便現在出道36年，我在舞台上還是會神經繃緊，我的精神都聚集在我唱歌的嘴巴上。」
工藤靜香還以20歲的自己做比喻，透露年輕的她精力旺盛，就算喝酒再開演唱會「都不是問題」，她說：「我不是說我這樣不敬業，是我真實的狀況可以承受到這樣，玩得瘋狂還是可以認真工作，只是現在的我就不一樣了，我現在會更專注在工作上面。」工藤靜香認為唯有專心跟認真面對，才對得起、以及尊敬這份演藝工作。
工藤靜香將於9月2日晚間7點半在「國父紀念館大會堂」舉辦《工藤靜香 Shizuka Kudo 2023 CONCERT in TAIPEI》台北演唱會，票價分為VIP 4800元、3600元、2800元、1800元（全區對號入座），門票於7月8日中午12點在年代售票系統及全省各大超商啟售。
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