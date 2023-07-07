工藤靜香訪問2／自然老化就去染頭髮！當萬能星媽活在當下最快樂

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工藤靜香會紀錄自己的外貌變化，曾提到與日俱增的白頭髮，但她表示人都會老去，不怕面對「自然老化」，她說：「這是很自然的過程，每個人都會老去的，不要抗拒、自然的接受它，我有了白頭髮，就會想染髮，過去我也不常敷臉，但現在會敷面膜，就是隨著變化，再去做一些努力。」工藤靜香認為，不管有沒有白頭髮、皮膚皺紋多不多，只要可以努力的活在當下，才是最重要的事。
如此坦然接受變老的事實，記者問及工藤靜香「對哪個階段的自己最有自信？」是全部嗎？工藤靜香篤定表示：「沒有！」但她坦言很喜歡歌迷稱讚自己的歌聲，「我聽到大家對我說『我喜歡妳的聲音』，我會非常的開心！我好像說不出一個很有自信的地方」，工藤靜香也好奇其他人的回答，她反問記者：「妳覺得妳最有自信的部分是什麼？」台灣記者不假思索，自信表示：「全部！」反應令工藤靜香敬佩，她大力稱讚女記者「妳回答的太棒了！」給予自信的女生滿滿肯定。
十項全能明星VS.萬能媽媽！工藤靜香身陷「多重宇宙」大嘆吃不消
工藤靜香除了影歌視三棲，還有珠寶設計師、作詞家等身分，她褪去明星光環後，回到家則是擅長園藝與料理的萬能媽媽，身兼多職的工藤靜香，都是如何在工作、興趣、家務之間取得平衡？她大嘆：「時間其實不夠用！最快的辦法，就是犧牲睡眠，但這對皮膚很不好，真的要三思！」工藤靜香也提到，現在會慢慢減少「挑戰各領域的精神」，目前只想專注於演唱會的內容規劃，以及造訪各個國家，了解更多不一樣的文化，她說：「我今天（7月5日）在機場等待時，因為很想知道台灣的文化，就問了工作人員『台灣的家常料理是什麼』，大家跟我說是豬腳，你們覺得呢？」記者回覆滷豬腳很耗時，建議工藤靜香可在台灣試煮，她笑回：「我就是想要知道這些！有機會的話我要來台灣煮煮看！」
53歲的工藤靜香還是很享受工作，雖然仍會感到緊張，但某些部分已經成長不少，比如會從容的完成各種事項，工藤靜香說：「我36年來都沒有變過，這是我對工作的尊重！」她也提到9月在台北的演唱會，唱法會跟30年前在台灣的演出「大不同」，她表示：「我會將每一首歌，都當作是最重要的歌曲，為大家演唱。」
《工藤靜香 Shizuka Kudo 2023 CONCERT in TAIPEI》台北演唱會將於9月2日晚間7點半在「國父紀念館大會堂」舉辦，票價分為VIP 4800元、3600元、2800元、1800元（全區對號入座），門票於7月8日中午12點在年代售票系統及全省各大超商啟售。
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