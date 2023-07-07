李玟離世！音樂人好友鄭在允悲吐她生前罹癌　「偷偷對抗病魔」

工藤靜香訪問2／自然老化就去染頭髮！當萬能星媽活在當下最快樂

▲工藤靜香不怕變老，如果長了白頭髮就去染髮、多敷面膜加強保養就好，覺得活在當下最重要。（圖／工藤靜香IG、記者陳明中攝）
▲工藤靜香不怕變老，如果長了白頭髮就去染髮、多敷面膜加強保養就好，覺得活在當下最重要。（圖／工藤靜香IG、記者陳明中攝）

記者陳雅蘭/台北報導

出道36年的53歲日本女星工藤靜香，將於9月在台北舉辦演唱會，她7月5日抽空來台宣傳，並跟台灣記者表示不怕臉上出現歲月的痕跡，但承認隨著年紀增長，年輕不注重的地方，現在則會加強保養。工藤靜香更逗趣反問記者「妳覺得妳最自信的部分是什麼？」媒體自信表示「全部」，工藤靜香開心回覆：「妳回答的太棒了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲工藤靜香不怕變老，覺得每個人都會老去，只要活在當下就好。（圖／記者陳明中攝）
▲工藤靜香不怕變老，覺得每個人都會老去，只要活在當下就好。（圖／記者陳明中攝）
年過50又怎樣？工藤靜香：不要抗拒它，活在當下才最重要

工藤靜香會紀錄自己的外貌變化，曾提到與日俱增的白頭髮，但她表示人都會老去，不怕面對「自然老化」，她說：「這是很自然的過程，每個人都會老去的，不要抗拒、自然的接受它，我有了白頭髮，就會想染髮，過去我也不常敷臉，但現在會敷面膜，就是隨著變化，再去做一些努力。」工藤靜香認為，不管有沒有白頭髮、皮膚皺紋多不多，只要可以努力的活在當下，才是最重要的事。

如此坦然接受變老的事實，記者問及工藤靜香「對哪個階段的自己最有自信？」是全部嗎？工藤靜香篤定表示：「沒有！」但她坦言很喜歡歌迷稱讚自己的歌聲，「我聽到大家對我說『我喜歡妳的聲音』，我會非常的開心！我好像說不出一個很有自信的地方」，工藤靜香也好奇其他人的回答，她反問記者：「妳覺得妳最有自信的部分是什麼？」台灣記者不假思索，自信表示：「全部！」反應令工藤靜香敬佩，她大力稱讚女記者「妳回答的太棒了！」給予自信的女生滿滿肯定。

▲工藤靜香身兼多職，是藝人也是珠寶設計師，表示跨足個領域「有點吃不消。（圖／工藤靜香IG）
▲工藤靜香身兼多職，是藝人也是珠寶設計師，但她表示跨足各領域「有點吃不消」。（圖／工藤靜香IG）
十項全能明星VS.萬能媽媽！工藤靜香身陷「多重宇宙」大嘆吃不消

工藤靜香除了影歌視三棲，還有珠寶設計師、作詞家等身分，她褪去明星光環後，回到家則是擅長園藝與料理的萬能媽媽，身兼多職的工藤靜香，都是如何在工作、興趣、家務之間取得平衡？她大嘆：「時間其實不夠用！最快的辦法，就是犧牲睡眠，但這對皮膚很不好，真的要三思！」工藤靜香也提到，現在會慢慢減少「挑戰各領域的精神」，目前只想專注於演唱會的內容規劃，以及造訪各個國家，了解更多不一樣的文化，她說：「我今天（7月5日）在機場等待時，因為很想知道台灣的文化，就問了工作人員『台灣的家常料理是什麼』，大家跟我說是豬腳，你們覺得呢？」記者回覆滷豬腳很耗時，建議工藤靜香可在台灣試煮，她笑回：「我就是想要知道這些！有機會的話我要來台灣煮煮看！」

53歲的工藤靜香還是很享受工作，雖然仍會感到緊張，但某些部分已經成長不少，比如會從容的完成各種事項，工藤靜香說：「我36年來都沒有變過，這是我對工作的尊重！」她也提到9月在台北的演唱會，唱法會跟30年前在台灣的演出「大不同」，她表示：「我會將每一首歌，都當作是最重要的歌曲，為大家演唱。」

《工藤靜香 Shizuka Kudo 2023 CONCERT in TAIPEI》台北演唱會將於9月2日晚間7點半在「國父紀念館大會堂」舉辦，票價分為VIP 4800元、3600元、2800元、1800元（全區對號入座），門票於7月8日中午12點在年代售票系統及全省各大超商啟售。

更多工藤靜香來台訪問：
工藤靜香訪問1／木村拓哉1家人記憶力特好！聊到台灣恩人大爆哭
工藤靜香訪問3／木村拓哉1家4口暖炸！日落到月亮升起分秒都浪漫

▲工藤靜香9月2日將在國父紀念館舉辦演唱會。（圖／Welcome Music）
▲工藤靜香9月2日將在國父紀念館舉辦演唱會。（圖／Welcome Music）

工藤靜香訪問1／木村拓哉1家人記憶力特好！聊到台灣恩人大爆哭

工藤靜香訪問3／木村拓哉1家4口暖炸！日落到月亮升起分秒都浪漫

53歲工藤靜香認老：運動就全身痛！遛狗速度太快　咻一下就被拖走

木村拓哉老婆工藤靜香親民衝向台灣粉絲！機場被包圍8分鐘離不開

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀