蘇拉颱風中元節發威！4大超商防颱優惠：7-11泡麵6折、白米買1送1

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因應民眾就近補給民生用品需求，針對麵食、食材調味品、冷凍食品、常溫與冷藏飲品等類別，於住宅型、幹道型等重點商圈較平時提高2至3成備貨；鮮食類別則較平時提高1成備貨，外島地區也已提早備貨。
颱風天在家必備的瓶裝水，推出包含統一H2O純水1500ml兩瓶39元、PH9.0 鹼性離子水第2瓶5折，以及國際牌電池指定型號同品項加29元多1件；指定罐頭、袋裝米最低買1送1起等優惠，進口泡麵指定品項也有任選第2件6折優惠。
《嗨！營業中》合作開發的麻油雞腿米糕、手工春捲、黑松露水餃、湯圓等，適合居家快速上桌的餐點也均享有優惠，8/23至11/14止御料小館冷凍食品任選3入95折。
📍全家視各地情況決定店舖營業
因各地風雨情況不同，將以店舖人員安全為優先考量，地區營業主管可視各地情況決定店舖營業。此外，也將同步提醒店舖留意公共安全及周遭環境，例如暫時收回關東旗座、旗桿等防範措施。
為支援颱風天不便出門採購的緊急需求，「全家」即日起至9/5推出多項商品優惠，包括：
1、購買家庭號土司（任1件）+光泉調味牛乳936ml（果汁／巧克力口味），享合購價109元。
2、 購買FamiCollection天然水2.2L，可享2件特價50元（72折優惠）。
3、 購買FamiCollection頂級黑纖米/藜麥多穀飯/素油飯，享單件39元優惠（原價55元／碗）。
4、 聯名夯包「金家ㄟ春川起司辣炒機包」、「金家ㄟ泡菜豬肉包」、「青花驕青花驕麻香肉包」、「瑪利歐香菇肉包」任選2包（每包6入）可享88折。(蒸包機店舖限定)
5.、於「全家行動購」購買DooriDoori拉麵拌飯系列（起司味/海鮮味/泡菜味/辣牛肉湯味），每包可享特價89元優惠。
📍萊爾富加強全台門市防颱作業
即日起至8月31日原單件售價90元的康寶濃湯系列享買1送1，包含雞茸玉米濃湯、火腿玉米濃湯、港式酸辣濃湯；另外，即日起至9月19日推出三好米校長香米1.5kg（售價239元）亦享買1送1。
台糖沙拉油600 mL（售價98元）享第2件5折、得意的一天葵花油1L（售價168元）和得意的一天葵花油2L（售價286元）享任2件85折、指定調罐商品包含青葉、大茂、新東陽、愛之味、五木、同榮等，同品牌享任選2件8折起。另外，像是原單件售價59元的味味一品系列9月19日前也享任2件99元，商品包含原汁珍味牛肉麵(碗)、珍味爌肉麵(碗)、極品紅燒牛肉麵(碗)、皇朝牛筋麵(碗)、麻辣臭豆腐麵。
APP內的萊購物推出【颱風季】防災專區-三好米纖Q米1.5kg單包特惠99元（原售價169元，打5.9折）、箱購指定礦泉水享最低5.1折起，像是Hi-Life Original海洋深層水的2000 mL 8入一箱199元（原售價392元，打5.1折），還有800 mL 20入一箱399元（原售價560元，打7.1折），另外，悅氏天然水2200 mL享8瓶199元（原售價280元，打7.1折）、6000 mL 2入一箱115元（原售價140元，打8.2折），讓民眾安心防颱，吃得健康又營養。
📍OK超商加強門市防颱作業、必要時暫停營業
這次暴風圈涵蓋首當其衝的中南部區域分店已提早進行防颱工作。如遇嚴重災情、風雨過大將停止交接班，並降下鐵門、不排除暫停營業以策安全，待風雨轉小再恢復營業及返家，因颱風暫停營業之門市會即時於OKmart官方粉絲團快報，避免消費者撲空。
防颱物資限定優惠，即日起至9月1日止，味王紅燒牛肉湯麵85g、味王鮮蝦湯麵、味王香菇肉羹湯麵、巧食齋當歸藥膳湯麵會員2件39元；味王紅燒牛肉湯麵、味味A香辣海鮮湯麵2件56元。
餅乾則有盛香珍濃草莓薄燒100g、盛香珍濃巧克力薄燒100g享買1送1，量販餅乾中波的多蚵仔煎派對包110.5g、華元波的多洋芋片鹽之花110.5g、可樂果古早味188g、卡迪那德州薯條茄汁口味141g，享2件109元。
飲品部分可口可樂600ml4入、每朝健康綠茶650ml4入量販組合優惠價105元：泰山八寶粥375g6入享特價159元。