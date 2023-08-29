不斷更新／蘇拉颱風發海警！「增強長胖」逼近台灣 週三四最靠近
（更新時間00:07）蘇拉颱風（Saola，越南提供，原意為動物名）路徑持續靠近台灣，中央氣象局昨（28）日晚上11時30分已發布「海上颱風警報」，預報中心課長林秉煜表示，蘇拉颱風由於缺乏導引氣流，未來移動速度都不快，強度則預計還會再提升、暴風圈也會擴大，靠近台灣時可能會是強颱或中颱上限，「陸上警報」部分，有機會在今（29）日下半天發布《NOWnews今日新聞》將持續更新杜蘇芮颱風最新動態，民眾防颱作業不可輕忽。
記者張志浩/綜合報導
統整目前蘇拉颱風對未來的影響，氣象局提醒，週三至週四（8月30日至8月31日）仍是風雨最劇烈的時間點，各地天氣皆不穩定，東半部及南部有局部大雨或豪雨，週三蘇拉颱風強度將達到顛峰，東半部及恆春半島有陣雨，北部及南部也有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的情況，不過今日天氣還不受颱風影響，主要還是以午後雷陣雨為主。
🟡蘇拉颱風最新動態
📍2023／08／28 23:30
蘇拉颱風發布海警！對巴士海峽將構成威脅
蘇拉颱風距離鵝鑾鼻的東南方約540公里，中央氣象局針對巴士海峽發布海上颱風警報，提醒民眾，週二起，巴士海峽及東南部海面風浪將逐漸增強，基隆北海岸、東半部及南部沿海有長浪發生的機率，週三至驟似蘇拉颱風將最靠近台灣，暴風圈甚至有可能籠罩南台灣陸地，因此陸上警報有機會在週二下半天發布，未來路徑仍有不確定性，對台影響還有待觀察。
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