吃海鮮更安全！韓專家籲別怕福島核廢水　中俄反對是「政治原因」

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姜建旭表示，自1960年代至今60多年來，人們一直透過飲用水攝入氚，而這是冷戰時期的美國與蘇聯核試驗所產生，被蒸發到空氣中並透過雨水降下，最終進入了地面水體，人類就這樣持續攝入。姜建旭透露，目前的瓶裝水每公升就有1貝克的氚，成年人體內大概可以檢測出40貝克的氚殘留。而東京電力公司24日排放首日採樣結果顯示，每公升海水氚含量皆低於10貝克，在正常範圍以內。
姜建旭指出，福島核廢水含有22兆貝克的氚，在7至8年後抵達韓國時，濃度將是人們至今經日常用水攝取氚含量的100萬分之一，因為核試爆釋放出的氚會以雨水形式直接被吸收至體內，但核廢水已經被海稀釋，因此攝取到的量相對來說非常少。姜建旭指出，許多人誤以為自己體內本來沒有且從未攝取氚，會因為福島核處理水第一次將氚吞下肚，但這種想法是錯誤的。
而隨著核廢水排放入海，有韓國民眾對海鮮的擔憂與日俱增。對此，姜建旭表示，在陸地上淋雨水生長的農產品或喝水長大的畜牧業肉類氚含量比海洋水產高出10倍，因此若是想要降低氚攝取量，反而應該多吃海產。
姜建旭認為，中國和俄羅斯反對日本排放核廢水一事，是出於「政治原因」，指出俄羅斯透過空氣排放的氚含量更多，沒有理由反對日本將核廢水排海。姜建旭指出，核廢水問題不應該演變為政治衝突，過去韓國境內對於美國狂牛症的打壓完全是政治目的，讓進口商和美國畜牧業受到打擊，如今核廢水大爭議也是一樣，而且這次受害的是韓國所有的海鮮從業人員。
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