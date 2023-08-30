iPhone 15倒數！iPhone總顯示9點41分之謎 原因竟是為紀念這件事
蘋果（Apple）預計在9月12日舉行2023年度蘋果發表會，最新iPhone 15即將正式亮相，但你有發現為何iPhone宣傳照，正面顯示的時間總是「9點41分」嗎？事實上，這是為了紀念2007年1月9日，第一支iPhone發表的時間。
記者徐銘穗/綜合報導
據悉，「蘋果之神」賈伯斯在蘋果產品發表會上，神級新產品的出場時間都是經過精密的推敲與計算，設定在發表會開始後的40分鐘左右登場，當然現場時間控管難以分秒不差，因此多了1到2分鐘的彈性時間。
而在2007年1月9日，知名流行科技網站「Engadget」記錄了第一支iPhone問世的歷史時刻，正是9點41分，寫道「9：41，這一天，我期待了整整兩年半。每隔一段時間，就會有一件革命性的產品改變世界。1984年，蘋果發布的麥金塔改變了整個電腦產業。2001年，蘋果發布的iPod 改變了整個音樂產業。」
不過，事實上也不是所有重磅新品都在發表會開始後的第40分鐘出現，像iPhone 5和iPhone 5S就是在第13和第34分鐘出現。
此外，你知道為什麼iPhone的貪睡時鐘，只能「再睡9分鐘」，而不能「再睡5分鐘」嗎？這是蘋果向傳統鐘錶致敬，因為首個有貪睡裝置的鬧鐘，運用機械表的工法，難以隨意設定要貪睡多久，比較簡單的作法，就是給予能夠給的最長的貪睡時間，當時的技術就是9分鐘。蘋果延續了這個傳統。