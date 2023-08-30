創14年最慘！越南出口業狂衰退 專家分析這兩大原因
今年上半年越南出口業衰退，呈現14年來最慘局面，8月出口率連續第六個月下滑，市場瀰漫悲觀氛圍。專家分析原因在於市場疲軟，加上中國經濟惡化，導致越南出口業受到嚴重打擊。除了出口業衰退，越南還面臨房市泡沫化和工廠的裁員危機，出現經濟困境。
國際中心賴正琳／綜合報導
越南統計總局（GSO）29日公布，越南8月出口額年減7.6%至323.7億美元，降幅雖低於市場預估的9.5%，但仍是2009年以來最久的頹勢，引發商界擔憂，且各大工廠都面臨缺乏訂單的重挫。出口業衰退的首要原因在於西方國家的知名品牌上半年正在去庫存化，並大舉減少工廠訂單，讓越南的現金流出現問題。
投資管理公司VinaCapital首席經濟學家Michael Kokalari近日發表報告稱，美國零售商因看好疫後消費潮，去年大舉下單備庫存，但結果美國消費者沒有瘋狂購物，而是把錢花在外出用餐和旅行等體驗上，導致業者庫存爆量，因此西方國家多半沒有向越南持續下單，而美國佔了越南絕大多數的出口額，沒有訂單和現金流，讓越南經濟受重創。
除了西方國家有庫存問題，中國經濟惡化，導致中國企業的訂單也銳減，夾在中國和美國之間的越南因此受到最直接的打擊，今年上半年邁入14年以來最慘衰退率。雖然市場不看好越南第三季的經濟發展，但專家也指出越南第四季的經濟有望回升，盼商界不要全然喪失信心。