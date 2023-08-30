中元節拜拜「香蕉李子梨子」別一起拜：但有1例外　偷吃供品會衰

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南部朋友要是被大雨拖磨，導致中元節拜拜延期，會讓好兄弟們不開心嗎？謝沅瑾說：「不會！」並表示中元節整個月都可以拜拜，而且可分在自家門口拜的「家普」，和廟宇集體拜拜的「廟普」，只要在鬼門關前，也就是國曆9月14日前拜拜都OK。
中元節拜拜供品準備上，謝沅瑾提醒，在自家前拜拜，「香蕉、李子與梨子」這3種水果不要一起拜，因台語諧音為「招你來」不宜，但若到廟裡大普渡拜拜，沒有「蕉李梨」忌諱，還能再加鳳梨變台語諧音「招你來吃旺」，愈拜愈旺。
此外，中元節拜拜的禁忌水果還有「釋迦」，因為和佛祖釋迦牟尼佛同音，且與佛祖的頭型相同，因此拿來祭拜好兄弟是不敬的。「番茄」、「芭樂」則因所含的子因不易消化，若吃下去會隨糞便排出，種子會直接在地上自然發芽成長開花結果，將其當作為供品也被視為不敬。
中元節拜拜時也要記得，在每盤菜上都插上一枝香，而且千萬別偷吃供品，要懷著慎終追遠、尊神敬鬼的心情祭拜，不要偷吃屬於好兄弟的供品，如果未經祂們同意偷吃，惹毛了好兄弟可是會招來厄運的。
最後在燒紙錢時，也記得要一張一張的燒，燒的過程中不要隨意撥動，燒完紙錢再灑酒在地上繞3圈，注意不可將酒灑在紙錢上，這樣會讓好兄弟收不到錢的喔。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。