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中元節拜拜「香蕉李子梨子」別一起拜：但有1例外　偷吃供品會衰

▲中元節在自家門口拜拜，「香蕉、李子與梨子」別一起拜，台語諧音「招你來」，但在廟裡普渡還可加碼鳳梨，變「招你來吃旺」，會愈拜愈旺。（示意圖／林調遜攝）
▲中元節在自家門口拜拜，「香蕉、李子與梨子」別一起拜，台語諧音「招你來」，但在廟裡普渡還可加碼鳳梨，變「招你來吃旺」，會愈拜愈旺。（示意圖／林調遜攝）

記者徐銘穗/綜合報導

今（30）天是一年一度中元節，民俗上以牲果來普渡孤魂野鬼，中元節拜拜上有什麼禁忌？命理師謝沅瑾提醒，在自家前拜拜，「香蕉、李子與梨子」這3種水果不要一起拜，因台語諧音為「招你來」不宜，但若到廟裡大普渡拜拜，沒有「蕉李梨」忌諱，還能再加鳳梨變台語諧音「招你來吃旺」，會愈拜愈旺。此外，拜拜時也不要偷吃供品，燒金紙時要一張一張燒、不要亂攪、燒完酒別淋在紙錢上，以免惹毛好兄弟，會招來厄運。

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不過，中元節遇上第9號颱風蘇拉（Saola）來攪局，蘇拉颱風昨深夜經「二次增強」已轉強烈颱風，氣象局今早持續發布蘇拉颱風海上陸上警報，並針對花蓮縣、台東縣及屏東縣恆春半島一帶3縣市發布大雨特報。

▲蘇拉颱風眼牆厚實、擁有「雙眼牆」的結構，顯示強抵達顛峰，今明兩天將替東半部和恆春半島帶來劇烈風雨。（翻攝tropical tidbits）
▲蘇拉颱風眼牆厚實、擁有「雙眼牆」的結構，顯示強抵達顛峰，今明（30、31）兩天將替東半部和恆春半島帶來劇烈風雨。（圖／翻攝tropical tidbits）
南部朋友要是被大雨拖磨，導致中元節拜拜延期，會讓好兄弟們不開心嗎？謝沅瑾說：「不會！」並表示中元節整個月都可以拜拜，而且可分在自家門口拜的「家普」，和廟宇集體拜拜的「廟普」，只要在鬼門關前，也就是國曆9月14日前拜拜都OK。

中元節拜拜供品準備上，謝沅瑾提醒，在自家前拜拜，「香蕉、李子與梨子」這3種水果不要一起拜，因台語諧音為「招你來」不宜，但若到廟裡大普渡拜拜，沒有「蕉李梨」忌諱，還能再加鳳梨變台語諧音「招你來吃旺」，愈拜愈旺。

▲「釋迦」因為和佛祖釋迦牟尼佛同音，且與佛祖的頭型相同，因此拿來祭拜好兄弟是不敬的。圖為鳳梨釋迦。（圖／NOWnews資料照）
▲「釋迦」因為和佛祖釋迦牟尼佛同音，且與佛祖的頭型相同，因此拿來祭拜好兄弟是不敬的。圖為鳳梨釋迦。（圖／NOWnews資料照）
此外，中元節拜拜的禁忌水果還有「釋迦」，因為和佛祖釋迦牟尼佛同音，且與佛祖的頭型相同，因此拿來祭拜好兄弟是不敬的。「番茄」、「芭樂」則因所含的子因不易消化，若吃下去會隨糞便排出，種子會直接在地上自然發芽成長開花結果，將其當作為供品也被視為不敬。

中元節拜拜時也要記得，在每盤菜上都插上一枝香，而且千萬別偷吃供品，要懷著慎終追遠、尊神敬鬼的心情祭拜，不要偷吃屬於好兄弟的供品，如果未經祂們同意偷吃，惹毛了好兄弟可是會招來厄運的。

最後在燒紙錢時，也記得要一張一張的燒，燒的過程中不要隨意撥動，燒完紙錢再灑酒在地上繞3圈，注意不可將酒灑在紙錢上，這樣會讓好兄弟收不到錢的喔。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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