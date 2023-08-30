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《臺灣米其林指南2023》名單明10點揭曉　三星頤宮挑戰蟬聯六連霸

▲《臺灣米其林指南 2023》星級餐廳名單發布會暨晚宴將於明（31）日於臺北文華東方酒店舉行，預計10點開始公布名單。（圖／米其林指南提供）
▲《臺灣米其林指南 2023》星級餐廳名單發布會暨晚宴將於明（31）日於臺北文華東方酒店舉行，預計10點開始公布名單。（圖／米其林指南提供）

記者葉盛耀/綜合報導

《臺灣米其林指南 2023》必比登推介名單已於日前公布，至於眾所期待的《臺灣米其林指南 2023》星級名單發布會暨晚宴，將於明（31）日在臺北文華東方酒店舉行公布。相較去年名單共有42間摘星餐廳及142間入選，在名單上的餐廳今年是否再度蟬聯，並將有哪些新名單，是許多饕客們最期待之事，除了台北一星名單狂被敲碗，頤宮今年是否將再度搶下三星肯定，獲得六連霸，也受到業界矚目。

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《臺灣米其林指南》自2018首次登台之後，每年都給予評鑑，自去（2022）年開始，評鑑城市並納入台南、高雄，再加上原本的台北、台中，今年一次評鑑此四大城市。因發表會首次遇颱風來襲，官方今（30）日也公布，將依台北市政府公告，若北市府宣佈31日正常上班，發布會將如期舉行。透露發布應將會將準時於10：00開始。按照往年慣例，米其林官方臉書也將同步直播，民眾也可同時接收到第一消息。

▲按照往年慣例，民眾也可透過米其林官方臉書粉專，收看《臺灣米其林指南 2023》摘星名單現場直播。（圖／翻攝米其林官方臉書）
▲按照往年慣例，民眾也可透過米其林官方臉書粉專，收看《臺灣米其林指南 2023》摘星名單現場直播。（圖／翻攝米其林官方臉書）
米其林官方強調，《米其林指南》的評選標準，針對指南內不同評級的餐廳都是全球一致的，米其林評審員會針對所有的料理種類匿名評選，並只關注盤中食物的品質。評審員依據五項全球一致的評估標準評價用餐體驗：食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性，以及餐飲水準的一致性（包括整套菜單以及持續的穩定一致）。

地點、裝潢、服務以及設施等都不囊括在評選標準之中，但如果有特別值得關注的地方，也可以特別標示出來。

▲台北君品酒店內的頤宮中餐廳，是否今年將再度奪下三星最高殊榮、蟬聯六連霸，也是許多人關心之事。（圖／翻攝自君品酒店臉書）
▲台北君品酒店內的頤宮中餐廳，今年能否再度奪下三星最高殊榮、蟬聯六連霸，也是許多人關心之事。（圖／翻攝自君品酒店臉書）
並依照《米其林指南》採用一系列符號作額外補充說明，當中最耀眼的符號，就是享譽全球的米其林星，針對餐廳給一星至三星的肯定，而三星則代表餐飲界殿堂的最高榮譽。

米其林一星：優質烹調，不妨一試！
米其林二星：烹調出色，值得繞道前往。
米其林三星：卓越的烹調，值得專程造訪。

《臺灣米其林指南 2023》揭曉前夕，先來回顧台北2022年星級餐廳完整名單：

🟡2022米其林指南：三星餐廳（1家、無新入選）
頤宮（台北）

🟡2022米其林指南：二星餐廳（7家、無新入選）
JL Studio（台中）
侯布雄（台北）
logy（台北）
RAW（台北）
祥雲龍吟（台北）
態芮TaÏrroir（台北）
請客樓（台北）

🟡2022米其林指南：一星餐廳
教父牛排（台北）
De Nuit（台北）
鹽之華（台中）
Forchetta（台中）
富錦樹臺菜香檳 松山（台北）
金蓬萊遵古台菜（台北）
Impromptu by Paul Lee（台北）
謙安和（台北）
吉兆割烹壽司（台北）
Longtail（台北）
明福台菜海產（台北）
米香 （台北）
渥達尼斯磨坊（台北）
山海樓（台北）
牡丹（台北）
俺達の肉屋（台中）
澀Sur（台中）
明壽司（台北）
鮨野村（台北）
鮨隆（台北）
T+T（台北）
天香樓（台北）
雅閣（台北）
Holt（台北）去年新入選
Liberte（高雄）去年新入選
巴黎廳1930x高山英紀（台北）去年新入選
欣葉 鐘菜（台北）去年新入選
承（高雄）去年新入選
壽司芳（台北）去年新入選
彧割烹（台北）去年新入選

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