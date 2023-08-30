《臺灣米其林指南2023》名單明10點揭曉　三星頤宮挑戰蟬聯六連霸

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米其林官方強調，《米其林指南》的評選標準，針對指南內不同評級的餐廳都是全球一致的，米其林評審員會針對所有的料理種類匿名評選，並只關注盤中食物的品質。評審員依據五項全球一致的評估標準評價用餐體驗：食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性，以及餐飲水準的一致性（包括整套菜單以及持續的穩定一致）。
地點、裝潢、服務以及設施等都不囊括在評選標準之中，但如果有特別值得關注的地方，也可以特別標示出來。
並依照《米其林指南》採用一系列符號作額外補充說明，當中最耀眼的符號，就是享譽全球的米其林星，針對餐廳給一星至三星的肯定，而三星則代表餐飲界殿堂的最高榮譽。
米其林一星：優質烹調，不妨一試！
米其林二星：烹調出色，值得繞道前往。
米其林三星：卓越的烹調，值得專程造訪。
《臺灣米其林指南 2023》揭曉前夕，先來回顧台北2022年星級餐廳完整名單：
🟡2022米其林指南：三星餐廳（1家、無新入選）
頤宮（台北）
🟡2022米其林指南：二星餐廳（7家、無新入選）
JL Studio（台中）
侯布雄（台北）
logy（台北）
RAW（台北）
祥雲龍吟（台北）
態芮TaÏrroir（台北）
請客樓（台北）
🟡2022米其林指南：一星餐廳
教父牛排（台北）
De Nuit（台北）
鹽之華（台中）
Forchetta（台中）
富錦樹臺菜香檳 松山（台北）
金蓬萊遵古台菜（台北）
Impromptu by Paul Lee（台北）
謙安和（台北）
吉兆割烹壽司（台北）
Longtail（台北）
明福台菜海產（台北）
米香 （台北）
渥達尼斯磨坊（台北）
山海樓（台北）
牡丹（台北）
俺達の肉屋（台中）
澀Sur（台中）
明壽司（台北）
鮨野村（台北）
鮨隆（台北）
T+T（台北）
天香樓（台北）
雅閣（台北）
Holt（台北）去年新入選
Liberte（高雄）去年新入選
巴黎廳1930x高山英紀（台北）去年新入選
欣葉 鐘菜（台北）去年新入選
承（高雄）去年新入選
壽司芳（台北）去年新入選
彧割烹（台北）去年新入選