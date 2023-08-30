2023台灣米其林指南強碰颱風！大會發聲了 台北一星名單最被敲碗
《2023台灣米其林指南》強碰颱風「蘇拉」！眾所矚目的《2023台灣米其林指南》，台北一星名單最被敲碗，而本屆完整名單即將在明天8月31日於台北文華東方酒店B2大宴會廳揭曉，眼看颱風「蘇拉」來勢洶洶，已發布陸上颱風警報，大會也發聲了！
記者蕭涵云/綜合報導
根據中央氣象局最新發布，颱風「蘇拉」於29日 下午5時30分發布陸上颱風警報，主要警戒範圍為屏東及恆春半島。即將在8月31日於台北文華東方酒店B2大宴會廳舉行的《2023台灣米其林指南》，也發出最新公告。
《米其林指南》主辦單位溫馨提醒採訪媒體與關注民眾，「《2023台灣米其林指南》發布會將依台北市政府公告，若北市府宣佈31日正常上班，發布會將如期舉行。提醒大家務必注意路上交通安全」。也透露發布會將準時開始，期待並謝謝台灣民眾一同揭曉最新米其林指南完整名單。
據悉，官方8月初於粉專更新，即將迎來《2023台灣米其林指南》的封面時，即有粉絲留言「每年就等這個」，又以台北一星名單最被敲碗。而「2023必比登推介」上週已揭露139家餐廳完整名單，包括台北 45 家、台中 31 家、台南 36 家、及高雄 27 家；有 26 家新入選，其中 2 間還是甜點店，深受民眾熱論。