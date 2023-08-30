身份證亮出來！「2、8、9」中兩碼　胭脂蝦、巨蛤吃到飽

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◾熊一頂級燒肉
選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌享美國見島和牛吃到飽。
◾哞哞屋和牛燒肉
選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，享雲林北港烏魚子吃到飽，送BarRoyal德國氣泡酒1瓶，限量500瓶。
◾夯下去新潮和牛燒肉
選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌享雲林北港烏魚子吃到飽。
◾馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋
不限時段、不限方案，全桌享XXL東石大蛤吃到飽。
◾新馬辣經典麻辣鍋／新馬辣Plus+
不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌享基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽，售完為止。
◾涮樂和牛鍋物
選擇指定方案「極上和牛放題」，每位成人送1份炙燒焦糖烏魚子玉子握壽司。選擇指定方案「極上雙和牛放題」，享炙燒焦糖烏魚子玉子握壽司吃到飽。
◾問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋
9月平日限定688元、788元吃到飽方案：
美國安格斯黑牛、美國Choice牛胸腹肉、屏東活菌豬五花、豬梅花、帶骨嫩雞腿、十三香滷味、蔬果、手工丸餃無限吃；湯頭部分可任選宮廷麻辣鍋、美人養生鍋、胡椒豬肚雞鍋、貴妃跳舞牛奶鍋、花膠干貝老火湯、重慶酸菜魚鍋。
9月吃到飽方案升級：
988元吃到飽，含日本A5和牛雪花、美國和牛霜降、澳洲黑毛和牛、美國Prime厚切神仙牛、美國Choice無骨牛小排、紐澳牛舌、A級松阪豬、北海道生食級大干貝、紅條石斑、巨大黑虎蝦、天使紅蝦、藍鑽蝦、東石大蛤等，另有哈根達斯16種口味、7款果汁、茶飲無限量提供。
◾狗一下居酒食堂
全桌單點消費滿1000元，送香烤鮭魚肚1份（價值200元），可累贈。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！