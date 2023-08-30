山道猴子的一生紅翻！觀眾狂猜「男主角還活著」 作者Eric回應了
YouTuber創作者「Eric Duan」日前製作《山道猴子的一生》動畫，因超級寫實的劇情爆紅，總觀看數突破千萬人次，成為現象級作品。而作者Eric昨（29）日也首度實際現身，而觀眾最想知道的就是「山道猴子男主角，最後生死狀態究竟是如何？」Eric也十分肯定地回答：「他就是死了」。
記者潘毅/綜合報導
YouTube頻道《約會診療室TV》昨（30）日發布新影片，邀請到《山道猴子》作者Eric 現身，詳細談了創作時的歷程與各種細節，許多觀眾好奇「山道猴故事是否源自於親身經歷」，Eric則坦言，這故事劇情中，大約有3-5%是親身經歷，「特別是情緒勒索的部分」。
Eric也提到，山道猴的劇情中，真的都是很多車圈社團看過的破事，「那些版每個禮拜都有事情可以吵，這些都是我的精神糧食，實際寫腳本時，就有點地圖炮式去寫，我就可以像ChatGPT，把所有聽過的事匯集起來」。
至於最多觀眾好奇「山道猴子是不是沒死，還有伏筆」、「山道猴子男主角是真的死了嗎？」Eric已在鏡頭前非常肯定的表明「男主角就是死了！」同時透露未來創作的方向，自己原本計劃在出國前完成第二集，為此他安排了男主角的死亡，以便自己能夠有些休息的時間。
關於其他角色是否會有外傳故事，目前仍在構思中，尚未有具體的想法，若有任何續作或是其他類似但不同主題的影片，他會再與觀眾分享。