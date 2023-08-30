山道猴子的一生太紅！二創商品靠它賺翻了 作者出手「註冊商標」
《山道猴子的一生》動畫總觀看數突破1200萬，成為現象級別作品，在網路上也火速出現一堆周邊二創商品。不過日前作者Eric Duan澄清「目前市面上沒有任何山道猴子相關商品是我出的」，更被發現近期已經出手「註冊商標」了。
記者潘毅/綜合報導
《山道猴子的一生》作者Eric 在8月28日時發出聲明表示：「目前市面上沒有任何山道猴子相關商品是我出的。片中有少數文字、圖像屬於公共領域，這些東西我覺得有人做成商品我不介意，反正本來就很尬。但影片標題文字、人物全身圖像等創作物，我們已經展開商標權的申請，這也是為了日後推出周邊所做得準備。」
臉書《免費商標查詢粉絲頁》也發現，早從8月22日開始，Eric就開始著手註冊商標，一口氣申請多件多類，橫跨了玩具機車、休閒服、皮夾、鋼筆、電動摩托車、文具零售批發等範圍。
最後免費商標查詢粉絲頁也提醒：「商標授權前提是要有權利，可以從商標申請範圍看出來申請人想要開發的商品服務或是和廠商聯名推出周邊商品，粉絲們應該可以引頸期待。其他粉專或是品牌商接下來若要引用或是利用"山道猴子的一生"名字來宣傳商品服務，建議應取得Eric Duan授權，以免侵權問題。」