《木曜4》集體離職內幕曝光！前員工爆料6月美國外景「出了大事」
麥卡貝《木曜4超玩》是台灣最頂尖的網路節目，主持群匯集邰智源、KID、溫妮、泱泱、謝坤達和阿部瑪利亞等人，幕後團隊陳百祥、阿良也都是企劃鬼才。日前卻爆出集體離職事件，目前該節目已由老闆Eric主導，近期又有前員工出面爆料內幕。
記者潘毅/綜合報導
有名自稱是「前麥卡貝員工」，在論壇《遊戲大亂鬪》上爆料，今年6月《木曜》前往美國行後，「不知道發生了什麼大事」，老闆Eric突然堅持請1C與堯兩位元老離開，但因為這兩位員工過去責任重大，離開後造成的損失難以計數，後續引發大量離職潮，最後連節目核心百祥也決定要走。
爆料前員工還透露，雖然木曜平時點閱有2、3百萬都很常見，但依舊是賠錢在做，「一群藝人出去每天消耗的費用就很多錢了」；前員工也表示，陳百祥主要負則邰智源、藝人那方的問題，也是老闆和藝人之間的橋樑，主要企劃都是阿良或堯在主導，而百祥雖是藏鏡人，但主要還算是幕前，會做製作最後的裁決。他也對百祥最終離開木曜感到驚訝，因為「從旁人來看百祥和老闆關係不錯」。
《木曜4超玩》7月爆出製作團隊集體離職後，仍然還是有持續以「庫存上片」，但隨著庫存剩下不多，公司仍然要招募新血，好讓頻道可以持續運作下去，根據104人力銀行上面的資訊，可以發現最近隨身遊戲股份有限公司「麥卡貝網路電視」正大量招募人才當中。職缺包括剪輯師月薪3萬至4萬元；廣告業務助理月薪2萬8千元至3萬元；節目剪輯助理/學生實習時薪176至180元；節目製片月薪3萬2千元以上；攝影師月薪3萬3千元至4萬元等等，不算優渥的薪資也引發網路熱議。