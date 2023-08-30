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泰國房地產首選這幾區！專家推薦台灣買家　疫後房市復甦

▲泰國房地產專家推薦台灣買家適合投資地段。圖為泰國首都曼谷拉拋區（Lat Phrao ）。（圖／Thai Easy Condo Co., Ltd官網）
▲泰國房地產專家推薦台灣買家適合投資地段。圖為泰國首都曼谷拉拋區（Lat Phrao ）。（圖／Thai Easy Condo Co., Ltd官網）

國際中心賴正琳／綜合報導

疫情後房地產市場逐漸復甦，台灣投資者近幾年往越南和泰國發展，越南房市目前呈現泡沫化，除了龍頭房地產公司如VinHomes未受太大影響外，中小型房地產開發商呈頹勢。而泰國房地產從十年前橫空出世，專家分析過去華人趨之若騖而造成市場投機過熱，直到經過疫情的洗禮、去蕪存菁，目前環境已經相當成熟。 

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經營「傑瑞泰國點點 Jerry‘s Thailand Discovery」粉絲專頁的房地產專家Jerry，是泰國專業諮詢、泰國房地產投資顧問，也有在發展代租代管服務。他表示，泰國房地產從早期單純的投資標的，到近年來逐漸轉型成資產配置、避險置產、退休自用等多功能產品，買房動機逐漸多元化，也不少人會到泰國享受退休生活。

提及適合台灣買家的置產地段，他提及首選區域為Sukhumvit前段（日本區）、 Rama9商務區和Sathorn商務區。他分析Sukhumvit前段（日本區）是最好的選擇，該區居住密度低，又是泰國各項資源最集中的區域，宛如台北的天母；而 Rama9商務區生活機能強大且交通四通八達，該區有大量的商務客，非常適合投資後享受收租生活；Sathorn商務區是曼谷第一代商業區，地價和房價昂貴，以辦公大樓為主，住宅大樓非常少，感覺就像是台北的信義。

再來Sukhumvit 後段挽那縣（Bang Na ）、Lat Phrao（泰國人在地商圈）和昭披耶河岸二側也不錯。他分析挽那縣（Bang Na ）是傳統製造業台商群聚區域，有點像捷運後段站的概念，適合小資族投資；Lat Phrao是泰國人在地商圈， 位於曼谷北區重要生活圈，該區是泰國人口密度最高區域；而昭披耶河岸二側的河岸景觀優美，有五星級酒店群聚，非常適合觀光，但生活機能普通，適合退休族投資。

Jerry指出近期泰國房地產真的很熱門，也出現蠻多年輕朋友和小資族來泰國買房投資，泰國不動產是以中長期持有、高租金投報為導向的投資模式；假如市中心買不起沒關係，Jerry會建議選擇曼谷市區、生活便利、臨近捷運、輕鬆出租的區域，更多資訊他平時也會在粉絲專頁持續更新，歡迎有興趣的朋友追蹤或諮詢。


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