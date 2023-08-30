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點外送遇隱藏好康！女客狂收「免費贈品」　外送員認了：善的循環

▲外送平台崛起，不少人都投入外送員的行列。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲外送平台崛起，不少人都投入外送員的行列。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者潘毅/綜合報導

近年來外送平台在台灣崛起，使用者僅須動一動手指，就能等著熱熱的餐點送上門。不過近期卻有女網友，在點餐後不斷收到「免費贈品」，開始好奇背後原因，隨後也引來外送員解答：「善的循環」。

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近期一位女網友在論壇《Dcard》上提出疑問，因為自己近期訂購外送，都會額外拿到一杯飲料，起初以為是店家做錯或外送員誤送其他人的餐點，但次數持續增加，她才驚覺「似乎是外送員贈送」。

當事人舉例「之前叫麥味登收到一罐特上紅茶，今天點義大利麵收到一杯綠茶」，但檢查軟體後，確定了自己沒有選購這些品項，讓她不禁開始疑惑「為什麼外送員會請飲料啊？」

完整遭遇曝光後，其他使用者驚呼「幾乎每天叫外送沒收過飲料」、「有被外送員打翻飲料，換成麥香紅茶給我的經驗」、「我有給小費都還沒拿過飲料欸」、「原PO應該是正妹...用幾年都沒收過」、「我有一次走在路上，突然有個外送員問我渴不渴，我說渴他就塞給我一個摩斯漢堡的紅茶」。

▲市售的飲料、手搖飲中，常添加不少含有高量果糖的「精緻糖」，攝取過多對身體會有危害。（示意圖／翻攝自Pexels）
▲許多外送員表示，都曾收過店家免費贈送的飲料，而他們喝不完，都會選擇轉送給客人，形成善的循環。（示意圖／翻攝自Pexels）
而貼文下方也引來不少手搖店員工證實，在大熱天或有飲品做錯時，也都會贈送飲料給外送員「有的飲料店就放在店裡旁邊格子，上面寫外送員請自取」、「我在飲料店上班，有時候店裡做錯飲料，沒人喝的話也會送給外送員」、「飲料店常常會送飲料給外送員（有簽約），但外送員一個人喝不了那麼多所以送客人的」。

最後還有許多外送員跳出解答疑惑「其實我做過外送，也有一些飲料店會覺得大熱天還要工作的外送員真的很辛苦，會用一些飲料來支持他之類的，然後外送員會覺得不好意思就送你了」、「通常是這店家請外送員喝的，我也常轉給客人喝然後說是店家請您喝的，幫店家留個好印象給客人，善的循環」、「外送常常會收到店家更多是其他客人請的飲料，如果不好意思拒絕就會轉送給其他客人」。

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