公關女王岳啟儒控米其林主廚李皞　慈善晚宴「用最髒英文辱罵我」

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岳啟儒稱，「今年6/21在諾亞方舟慈善愛心晚宴上，Impromptu by Paul Lee 餐廳的主廚Paul Lee 李皞用最髒的英文辱罵我的話，他在活動尾聲我正在場內跟客人敬酒時，突然衝過來罵我」，她驚訝地請 Paul Lee 李皞放尊重，「但是他開啟了髒話話匣子罵不停，我叫他滾開，然後轉身往前走，沒想到他竟然追過來，當著我同事們還有部分客人的面前繼續辱罵，直到我說要叫保全，他才踹了裝置物離開會場。」
她認為與同事們秉持著專業撤完場，但覺得受了委屈、感到被汙辱很洩氣，「為什麼善心付出要遭受這種待遇？」岳啟儒透露，在籌備晚宴的過程中，由於Paul Lee 李皞以去年發起人經驗，「給予我們很多的指教」；自承「我們承辦過眾多一線精品晚宴經驗豐富，也許沒有採納他的每一個建議導致他的不滿」。
岳啟儒透露，請 Paul Lee 李皞幫食物過敏或吃素的客人（不到五位）另外準備菜色，「但是他堅持不肯，我說應該要尊重捐款認席的客人需求，並且用其他主廚都答應了來說服他」。還表示「我不明白為什麼要在前期溝通及當天為難我的同事，甚至最後來辱罵我？」認為他強調愛心慈善活動，一直說主廚和菜色不重要，重點是毛孩子的未來，「到底為何他要罵一起投入公益的夥伴？」
公關女王岳啟儒不願鄉愿，是不是每個人都選擇息事寧人，「縱容了他人可以任意而為欺負別人？他在公開場合公然侮辱他人，這明明是錯誤的行為」。直言自己為什麼我要現在寫出來？「等了兩個月，仍然沒有任何一聲道歉，也沒透過誰來致意」。
岳啟儒希望，「有沒有任何人對他曉以大義，告訴他這是不對的。」並喊話李皞先生，「在獲得米其林星星和成就的同時，希望你能明白，尊重他人、有禮貌是做人的基本道理」。