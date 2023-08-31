摟蔣萬安合影遭親綠女醫公審　「許伯&簡芝」哭了！正面回擊喊告

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劉宗瑀發文痛批，「無政治立場不是嘴巴說了沒有就沒有，如果真的沒政治立場、那是什麼立場？錢錢立場？我這邊針對一個動物頻道youtuber提出，封面摟抱的方式採訪一個非動物專業的人員不妥是很中立的，章市長有什麼專業跟動物有關嗎？」罵完還hastag#掰了。
女醫轟動物YouTuber貼文在社群炸鍋，一方認為女醫亂罵人，批評「民進黨就只會用意識形態霸凌別人」、「許伯是愛護動物的YT，加油!」、「綠營真的是甚麼都可以罵耶」，女醫劉宗瑀也一一回覆反擊，強調「我基進」。
另一方則認為許伯&簡芝標題不用特意「無政治立場無業配」，留言說「之前就有動保朋友提醒過他們的言論有問題，現在驗證朋友所言」、「小孩很喜歡看他們的頻道，可是簡伯很喜歡說到“尺寸”這件事真的讓我很反感」。
劉宗瑀還稱因批評許伯和蔣萬安合作，讓她粉專一天內遭到50多位網軍攻擊，結果隔天突然全都沒了，笑稱「周末有加班費，燒得太快吧！我褲子都脫了（換上手術服）結果...」，嘲諷網軍一屆不如一屆。
時隔11天後，許伯&簡芝打破沉默，昨（30）以「針對抹黑我們的人！讓我來澄清！沒收錢還捐錢！公開跟台北市立動物園的合約！」為題上傳最新影片。兩人表示，小劉醫師對她們進行不實指控，「我再不澄清，或許有些人會以為我們是這樣的人」。
許伯&簡芝出示與台北市動物園的合約，證明沒有收台北市政府、動物園的錢，「合約中她們還會依照觀看次數捐錢給台北市動物園」。他們也到高雄壽山動物園拍過影片，但對方並無提出相關企劃，若有也願意配合。
至於許伯摟抱蔣萬安，簡芝說頻道過去也經常類似的梗，「然後所有被抱的男生都是經過同意的，沒有人被吃豆腐」。她也說，澄清影片拍了兩次，第一次拍因擔心辛苦經營的頻道因抹黑而完蛋，忍不住痛哭，但她最後轉念一想，若因此有更多人關注到動物，結果就是好的。
最後，簡芝表示，可以討厭、恨她們，但不要抹黑，若有疑慮也可以私訊詢問，如果抹黑的人繼續不實指控抹黑，最後透過法律會捍衛自己的權益到底。