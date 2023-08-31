冷氣砸死女大生「只賠180萬」全場怒了 律師揭關鍵法條：別亂罵
還記得上月發生在新北板橋，33公斤重的直立型窗型冷氣機因安裝不慎，從17樓高處墜下，砸死下方等公車的21歲政大女學生。新北地檢署前（29）天審議結果出爐，決定補償女大生家屬180萬元，卻被網友罵翻「念到政大只值180萬」。對此，律師林智群解釋賠償180萬元的原因，揭關鍵法條背後深意，喊話「罵之前，可不可以先把事情搞清楚啊？」
記者徐銘穗/綜合報導
新北地檢署表示，今年7月間黃姓女大生在新北市新埔捷運站遭冷氣砸死，法務部與犯罪被害人保護協會協助家屬申請犯罪被害補償。新北地檢署29日下午開會審議，因女大生確係因犯罪行為而死亡，犯罪事實明確，全數出席委員決定補償新台幣180萬元。消息曝光後被網友罵翻，認為人命不該只值180萬元。
對此，律師林智群解釋，《犯罪被害人權益保障法》是國家為了保護被害人，先補償給被害人家屬的金錢，而上限就是180萬，家屬之後還是可以找冷氣工人或廠商求償。
他指出，先前舊規定雖然全部項目加起來可以加到210萬，但如果被害人有領保險100萬的話，是要扣掉的，最後只能領110萬元，且家屬可以向冷氣廠商請求的金額，也要扣掉國家給的補償金數額。
林智群進一步說明，現在已改採「單筆定額制」，非「代位求償」性質，不管被害人有沒有保險，家屬一次就是可以拿180萬元，另外向冷氣廠商請求賠償時，也不用扣掉180萬元，「這樣清楚了嗎？罵之前，可不可以先把事情搞清楚啊？」