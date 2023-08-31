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新加坡銀行涉入洗錢案！罪犯購買100多套豪宅　贓款逾7.5億美元

▲新加坡破獲史上最高金額洗錢案，贓款逾7.5億美元，目前傳出星國多家銀行也涉入此案。圖為罪犯之一蘇海金家中價值高昂的庫柏力克熊收藏。（圖／翻攝自X，原稱推特）
▲新加坡破獲史上最高金額洗錢案，贓款逾7.5億美元，目前傳出星國多家銀行也涉入此案。圖為罪犯之一蘇海金家中價值高昂的庫柏力克熊收藏。（圖／翻攝自X，原稱推特）

國際中心賴正琳／綜合報導

新加坡警方近期破獲歷年來最大的洗錢案件之一，涉及資產超過7.5億美元（約等同於新台幣235億元）。警方透露部份新加坡知名銀行涉入此案，洗錢罪犯在大華銀行、花旗集團和興業銀行的當地分支機構持有總計數百萬美元的資金，這些資金來自中國的無照放貸和非法賭博。

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新加坡眾多銀行、房地產經紀人、貴重珠寶交易商和高爾夫俱樂部都捲入了這一醜聞，引發了人們對防止非法資金流入這個世界上最重要的金融中心之一的監管措施的質疑。而此次洗錢集團的罪犯大多生活豪奢，例如來自中國福建的蘇海金（Su Haijin）住在新加坡昂貴地段價值8000多萬新幣（約新台幣19億元）的豪宅，且各地都購置房產，豪宅內滿是名車、高昂收藏品、名牌包和珠寶。

▲來自中國福建的蘇海金（左）住在新加坡豪宅（右），在近期因涉入星國最大宗洗錢案而被捕。（圖／翻攝自推特）
▲來自中國福建的蘇海金（左）住在新加坡豪宅（右），在近期因涉入星國最大宗洗錢案而被捕。（圖／翻攝自推特）
目前已逮捕洗錢集團的10名罪犯，警方仍通緝另外8人，有12人目前正在「協助當局」進行調查。除了100多套豪宅和數十輛名車遭查封，數百個包包被查獲，其中一些包包價值高達10萬美元，包括愛馬仕、香奈兒和Prada等品牌，還有百達翡麗（Patek Philippe）手錶和珠寶。警方截獲了大量昂貴的葡萄酒，看起來像來自法國一處城堡的酒窖。

根據彭博社，所披露的商業文件中，新加坡最大的銀行星展集團和華僑銀行的私人銀行部門新加坡銀行都是與兩名被告個人有關的投資公司的債權人，這項資訊引發新加坡民間對金融機構的不信賴。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室東南亞和太平洋代表道格拉斯（Jeremy Douglas）表示，「最近，中國與東南亞國家合作打擊洗錢團伙的行動顯著增加，以中國成員為首腦的犯罪集團多半透過詐騙、開設賭場、賭博和地下錢莊放貸等違法行為賺取非法資金，再來新加坡洗錢。」

目前新加坡警方仍在調查這起洗錢犯罪集團的資金來源，以及為何這麼長時間都沒有被舉報，這些犯罪集團成員甚至在新加坡生活超過六年。多家知名銀行牽涉其中，30日在新加坡舉行的法庭聽證會上，其中一名被告被披露還曾試圖用偽造文件欺騙渣打集團旗下金融銀行。

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