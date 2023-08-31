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超級藍月今遇諸星逆行！6星座有財運、愛情難題　占星師親曝解法

▲「超級藍月」今（31）晚登場，當天的滿月比平時的更大、更亮，是100年內只出現4次的罕見天象。（圖／台北市立天文館研究組技士謝翔宇攝）
▲「超級藍月」今（31）晚登場，當天的滿月比平時的更大、更亮，是100年內只出現4次的罕見天象。（圖／台北市立天文館研究組技士謝翔宇攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

一百年才發生4次的超級藍月今晚登場，不過目前水星正逆行獅子座、8月27日土星也開始逆行，一年半才逆行一次的金星目前也還在巨蟹座逆行中，水逆加金逆、土逆再搭上今晚登場的超級藍月，吠陀占星權威李靜唯老師提醒，諸星逆行的時候不宜做任何重大決定，尤其是愛情與金錢有關的課題，「土星衝日」會一路持續到9月17日，在此之前，李靜唯老師也針對重災區的6星座給出最佳解法。

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李靜唯老師指出，金逆讓你開始反思所有跟愛情與金錢有關的課題，水逆注意人際溝通是否出現障礙？土逆則是將過去累積的業力血淋淋的撕開，在諸星逆行時不宜做任何重大決定，小至結婚離婚分手復合，大至創業投資置產訴訟都要三思而後行，以下吠陀占星星座，在這段時間位屬重災區，須要特別注意。

▲12星座一周運勢出爐，天蠍座工作上迎來好機會、財運上門，水瓶座可望升官。（示意圖／取自unsplash）
▲李靜唯老師指出小至結婚離婚分手復合，大至創業投資置產訴訟都要三思而後行。（示意圖／取自unsplash）
獅子座（8/15-9/14）
太陽水逆在命宮，內心會感到特別的矛盾跟拉扯，尤其是跟糾纏不清的感情或股東合夥有關的壓力會讓你覺得喘不過氣來，建議盡量放輕鬆，有些人放不下就不要勉強自己放下，有些事不該自己做的就不要一手攬下，反而會吃力不討好，挫折感倍增.

水瓶座（2/15-3/14）
土逆月亮合相在命宮，這段時間一向理性的你會突然變得多愁善感，鑽牛角尖，有可能是和另一半的感情出現瓶頸或是難以溝通，也或許是自己以往曾經傷害過的人再度出現，建議勇敢面對自己的錯誤和自己的內心和解。

牡羊座（4/15-5/14）
土逆月亮合相在11宮過去在投資方面累積的損失或壓力容易在這段時間爆發，小心金融詐騙及股票房地產的損失不輕，另外也要注意與子女或桃花對象的溝通容易擦搶走火。

金牛座（5/15-6/14）
土逆月亮合相在10宮，工作壓力分外沉重，尤其是跟老闆長官之間容易意見不合，感情伴侶也無法給你安慰，讓一向非常能夠隱忍的金牛瀕臨抓狂，建議適度安排休假時間，再忙也要跟好友閨蜜一起歡聚釋放腎上腺素！

巨蟹座（7/15-8/14）
土逆月亮合相在8宮，身體舊疾時好時壞讓你破財又傷身，尤其是小腿脊椎腦神經的問題困擾你已久，是時候該好好改變生活作息及飲食習慣了！再加上金逆在命宮，對愛情又期待又怕受傷害。

魔羯座（1/15-2/14）
土逆月亮在二宮，這些年長期累積的財務壓力的確讓你感到心力交瘁，雖然今年工作有轉機，但意外的破財和投資套牢依舊無解，建議多和另一半傾訴你的困境，不要太過壓抑傷了身體，尤其是有心血管舊疾的魔羯！

▲吠陀星座跟西洋星座有所差異，可根據出生日期對照。（圖／李靜唯提供）
▲吠陀星座跟西洋星座有所差異，可根據出生日期對照。（圖／李靜唯提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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