螯龍蝦堡爆紅！6個龍蝦冷知識　沒意外可活千年：原本是窮人食物

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1、羅馬人帶頭吃龍蝦
考古學家發現，人類早從史前時代，就已經知道捕捉甲殼類動物來吃，但真正把龍蝦做成「料理」，可能得等到羅馬時代。考古學者在神殿四周，發現記載龍蝦料理的食譜，甚至有相關的料理工具，是專門用來處理龍蝦堅硬的甲殼。
2、原本是窮人的食物
17世紀之前，這種甲殼類生物其實遍布整個海灘，因為太過唾手可得，讓上流階級根本不屑把龍蝦當食物，還認為那是給囚犯與奴隸吃的，結果龍蝦竟淪落到被送進監獄哩，成為犯人的伙食，甚至到了19世紀，美國一些臨海城市的監獄還規定，一周內不可供應龍蝦太多次，因為大眾認為給犯人吃龍蝦是不人道的行為。
3、因為鐵路而變高級
後來隨著鐵路在美國開展，火車上的商人發現內陸乘客從沒見過龍蝦，就靈機一動，把龍蝦包裝成料理在車上販售，結果這些內陸乘客不但吃上癮，下車還要帶幾隻回去炫耀，之後很多餐廳開始賣龍蝦，自此美國人迷上了龍蝦，成了西餐菜單上的高檔食材。
4、波士頓龍蝦不是龍蝦
大家平常掛在嘴巴的波士頓龍蝦，其實來自北美洲海岸，真正的名字叫做「螯龍蝦」，屬於螯蝦類，特徵是有一對很大的螯鉗；相對你常在海產店看到配美乃滋的那種，屬於岩龍蝦屬，沒有大螯，但有一對又長又粗的觸角，雖然英文都是lobster，但實際上兩者卻是大不相同。
5、螯龍蝦其實很浪漫
「You're my lobster！（你是我的龍蝦）」這句話在美國俚語是只「你是我的最愛」，原來龍蝦就算年紀大了，但在水裡一樣會緊緊牽著另一半。在美劇《Friends》第4季第21集中，Phoebe曾用「Shhe is your lobster」來形容Ross和Rachel的關係，他們註定像一對龍蝦一樣，手牽手走完一生。
6、龍蝦沒意外可活千年
龍蝦可以不老不死，這個謠言源自牠們用來保護染色體端粒（telomere）可以無限制延長，讓細胞一直保持年輕，所以如果沒有意外，龍蝦可以活上千年，體積跟哥吉拉依樣大，但還好就是有意外，龍蝦長大需要脫殼，脫殼過程中容易被細菌感染，死亡率高達10%-15%，至於其餘健康長大的...就被吃掉了。