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螯龍蝦堡爆紅！6個龍蝦冷知識　沒意外可活千年：原本是窮人食物

▲麥當勞「螯龍蝦堡」開賣引爆話題，時尚網站「Heaven Raven」在IG分享6個龍蝦冷知識，龍蝦原本是窮人食物，而且如果沒有意外可以活千年。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞「螯龍蝦堡」開賣引爆話題，時尚網站「Heaven Raven」在IG分享6個龍蝦冷知識，龍蝦原本是窮人食物，而且如果沒有意外可以活千年。（圖／記者蕭涵云攝）

記者徐銘穗/綜合報導

麥當勞史上最貴單點385元、螯龍蝦堡開賣引爆話題。關於龍蝦有6個鮮為人知的趣味冷知識，包含龍蝦可說是最接近「永生」的生物，牠們擁特殊細胞可永保年輕，「沒有意外可以活上千年」，而且如今被視為高檔食材的龍蝦，曾經是囚犯與奴隸「窮人的食物」。

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時尚網站「Heaven Raven」昨在IG，分享與麥當勞合作的龍蝦堡圖卡文章，以10張趣味圖文介紹龍蝦冷知識，16小時已擄獲1.2萬個讚，網友驚呼：「本來沒興趣，看完想吃了！」、「小編很會！看完想吃了」。以下來條列關於龍蝦的6個冷知識：

▲龍蝦也是頂級吃到飽饗A Joy的主打高檔食材之一。（圖／翻攝布萊N食宿人生）
▲龍蝦也是頂級吃到飽「饗A Joy」的主打高檔食材之一。（圖／翻攝布萊N食宿人生）
1、羅馬人帶頭吃龍蝦
考古學家發現，人類早從史前時代，就已經知道捕捉甲殼類動物來吃，但真正把龍蝦做成「料理」，可能得等到羅馬時代。考古學者在神殿四周，發現記載龍蝦料理的食譜，甚至有相關的料理工具，是專門用來處理龍蝦堅硬的甲殼。

2、原本是窮人的食物
17世紀之前，這種甲殼類生物其實遍布整個海灘，因為太過唾手可得，讓上流階級根本不屑把龍蝦當食物，還認為那是給囚犯與奴隸吃的，結果龍蝦竟淪落到被送進監獄哩，成為犯人的伙食，甚至到了19世紀，美國一些臨海城市的監獄還規定，一周內不可供應龍蝦太多次，因為大眾認為給犯人吃龍蝦是不人道的行為。

3、因為鐵路而變高級
後來隨著鐵路在美國開展，火車上的商人發現內陸乘客從沒見過龍蝦，就靈機一動，把龍蝦包裝成料理在車上販售，結果這些內陸乘客不但吃上癮，下車還要帶幾隻回去炫耀，之後很多餐廳開始賣龍蝦，自此美國人迷上了龍蝦，成了西餐菜單上的高檔食材。

▲9月25日是美國「世界龍蝦日」。（圖／喜來登大飯店提供）
▲9月25日是美國「世界龍蝦日」。（圖／喜來登大飯店提供）
4、波士頓龍蝦不是龍蝦
大家平常掛在嘴巴的波士頓龍蝦，其實來自北美洲海岸，真正的名字叫做「螯龍蝦」，屬於螯蝦類，特徵是有一對很大的螯鉗；相對你常在海產店看到配美乃滋的那種，屬於岩龍蝦屬，沒有大螯，但有一對又長又粗的觸角，雖然英文都是lobster，但實際上兩者卻是大不相同。

5、螯龍蝦其實很浪漫
「You're my lobster！（你是我的龍蝦）」這句話在美國俚語是只「你是我的最愛」，原來龍蝦就算年紀大了，但在水裡一樣會緊緊牽著另一半。在美劇《Friends》第4季第21集中，Phoebe曾用「Shhe is your lobster」來形容Ross和Rachel的關係，他們註定像一對龍蝦一樣，手牽手走完一生。

6、龍蝦沒意外可活千年
龍蝦可以不老不死，這個謠言源自牠們用來保護染色體端粒（telomere）可以無限制延長，讓細胞一直保持年輕，所以如果沒有意外，龍蝦可以活上千年，體積跟哥吉拉依樣大，但還好就是有意外，龍蝦長大需要脫殼，脫殼過程中容易被細菌感染，死亡率高達10%-15%，至於其餘健康長大的...就被吃掉了。


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