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公審「許伯&簡芝」！親綠女醫被起底　是台劇「暴走女外科」原型

▲公審許伯&簡芝的親綠女醫劉宗瑀被起底，是台劇《村裡來了個暴走女外科》蔡淑臻飾演女主的原型「劉梓旭」。（圖／MyVideo提供）
▲公審許伯&簡芝的親綠女醫劉宗瑀被起底，是台劇《村裡來了個暴走女外科》蔡淑臻飾演女主的原型「劉梓旭」。（圖／MyVideo提供）

記者徐銘穗/綜合報導

擁有百萬訂閱的寵物YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」，日前在探訪台北市立動物園影片中，許伯緊摟台北市長蔣萬安合影，遭親綠女醫劉宗瑀公審「政治立場」，許伯與簡芝昨（30）澄清「沒收錢還捐錢」。而劉宗瑀也被網友起底，她是高雄阮綜合醫院乳房外科主治醫師，也是台劇《村裡來了個暴走女外科》蔡淑臻飾演女主「劉梓旭」的原型。

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公視醫療情境喜劇《村裡來了個暴走女外科》以幽默詼諧的角度，聚焦醫護人員的辛勞、探討偏鄉醫療資源的問題，獲得高度關注。其實是改編自劉宗瑀的同名小說，女主角蔡淑臻飾演的「小劉醫師」，即是以劉宗瑀本人為原型人物，而那些讓觀眾笑中帶淚的故事，均改編自小劉醫師和周圍同儕的親身經歷。

▲「許伯&簡芝—倉鼠人」參訪台北市立動物園影片，封面緊摟北市長蔣萬安手臂，標題強調「無政治立場」，遭親綠女醫劉宗瑀公審。（圖／許伯&簡芝—倉鼠人YouTube）
▲「許伯&簡芝—倉鼠人」參訪台北市立動物園影片，封面緊摟北市長蔣萬安手臂，標題強調「無政治立場」，遭親綠女醫劉宗瑀公審。（圖／許伯&簡芝—倉鼠人YouTube）
不過，劉宗瑀公審質疑許伯&簡芝的「政治立場」惹議，遭網友留言批評「民進黨就只會用意識形態霸凌別人」、「許伯是愛護動物的YT，加油!」、「綠營真的是甚麼都可以罵耶」，女醫劉宗瑀也一一回覆反擊，強調「我基進」。

據觀察，劉宗瑀粉專一天可發7、8篇文章，一周超過50篇，其中90%都是挺綠罵藍白的政治文，立場偏激，目前最新一篇發文則是力挺基進黨立委參選人吳欣岱。而她也自認是「基進」，遭反方網友灌爆粉專，篇篇可見「側翼之恥」、「從零開始養-側翼篇」等留言。

不過，劉宗瑀則認為她因批評許伯和蔣萬安合作，讓粉專一天內遭到50多位網軍攻擊，結果隔天突然全都沒了，笑稱「周末有加班費，燒得太快吧！我褲子都脫了（換上手術服）結果...」，嘲諷網軍一屆不如一屆。

▲劉宗瑀指因批評許伯和蔣萬安，惹來50多位網軍攻擊。（圖／小劉醫師-劉宗瑀臉書）
▲劉宗瑀指因批評許伯和蔣萬安，惹來50多位網軍攻擊。（圖／小劉醫師-劉宗瑀臉書）

摟蔣萬安合影遭親綠女醫公審　「許伯&簡芝」哭了！正面回擊喊告

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