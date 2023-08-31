2023《台灣米其林指南》年輕主廚最謝「她」　服務大獎得主曝感觸

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📌2023《台灣米其林指南》侍酒師大獎：logy 盧楷文 Kevin
頒發侍酒師大獎時，盧楷文感謝米其林認可侍酒師這行業，他相當意外驚喜接受這獎項。更謙虛地說，平常的工作就是「把酒打開、把酒倒進酒杯裡」；不過直言，為了廚房菜餚能順利上桌，侍酒師做了很多看不到的努力，很開心被米其林看到了。感謝與團隊合作流暢，把酒和餐點融合在一起，讓客人因為了解酒的產區等相關訊息，能透過酒為料理昇華。
📌2023《台灣米其林指南》服務大獎：態芮 TaÏrroir 何嘉菱 Viota
何嘉菱上台感謝餐廳集團及帥氣幽默有才華的何順凱主廚，且不只有自己，她特別謝謝所有餐飲從業服務人員的家人，「因為有你們的支持，才能有無後顧之憂的我們認真工作」。
「對我來說，最難的是在客人滿意度和公司之間取得平衡點」，但何嘉菱自覺還算幸運，都能順利克服挫折，算是遇到對的主廚和老闆。她更不怕大家覺得矯情，直說「沒有難服務的客人」，分享「有的人正經八百地來、有的人就只是想聊天」，她的訣竅就是「順應客人」去服務。
縱使餐飲業不是很輕鬆的行業，但何嘉菱認為「餐飲業能帶來很深的成就感與支持感」，喊話大家「不要猶豫了，趕快加入餐飲業吧」，頻頻為餐飲業缺工問題發聲。
📌2023《台灣米其林指南》年輕主廚大獎：斑泊 蘇品瑞 Steven
今年才34歲的蘇品瑞，上台領獎時感謝主辦方肯定，也謝謝股東支持、團隊努力，認為是內場與外場大家共同的成就；還特別「感謝母親支持，讓我在餐飲路上無憂向前走」。
蘇品瑞會後受訪緊張到講話發抖，整理好心情後開口，特別感謝團隊支持，也非常感謝與餐廳合作的作家，讓「傳承文化」能夠被延續。被問到有沒有遇到挫折想放棄？他說一定會有，「但遇到挫折反而會轉化成動力」，也常告訴自己「習慣孤獨，要跟孤獨共處」。
他也鼓勵餐飲業新進人員，要有企圖心與好奇心，即使只是縮短5秒鐘，也是優化自己、比別人更好的進步。蘇品瑞認為台灣很多資源已算豐富，建議大家不要只是往外看，也要「往內看」。
📌2023 米其林綠星
EMBERS（台北）
小小樹食 大安路（台北）
山海樓（台北）
陽明春天 士林（台北）
好嶼 Hosu（台北）今年新入選
Thomas Chien（台北）今年新入選
今年新入選「米其林綠星」的「Thomas Chien」，主廚簡天才分享，很感謝米其林給肯定，做餐飲友善土地這一塊的努力有一段時間了，也一直在累積，餐廳還製作了食材地圖，讓客人更了解好的食材，也讓友善土地的農民們可以藉此推廣，很謝謝被米其林注意到。
他透露，一開始要進入「好農食材」會遇到蠻多狀況，有些東西其實在市場或跟廠商下單很方便，「為什麼要特別去找？」其實要謝謝的應該是整個團隊，不斷地去理解和熟悉，才能一直支持小農及環境友善。也呼籲全球暖化的議題應該被大家重視，刻不容緩。
同樣新入選的「好嶼 Hosu」主廚李易晏，坦言友善土地「很辛苦，終於拿到這個殊榮，謝謝米其林讓我們這段時間有繳出成績單」，轉作友善土地的餐廳不是很容易，很謝謝前輩們一起努力「我們可以做得更好，接下來大家再接再厲」。