日本人不愛來台灣玩！台人嘆「自己都不想玩」 觀光局數據曝真相
自全世界從疫情解封後，各國政府都開始積極幫助苦悶已久的觀光業。不過就有民眾觀察到，近期來台灣的日本旅客似乎不如疫情前多，不禁好奇「日本人為何不愛來台灣了？」，貼文也引發討論，觀光局的完整數據也曝光了。
記者潘毅/綜合報導
觀光局日前訂出2023年要達到600萬人次國際觀光客目標，但截至8月初，只有3百多萬人來台，想要達標恐有很大難度。在29日就有鄉民在PTT上提問：「日本人為何不愛來台灣了？是因為過去陸客把台灣國旅搞得昂貴又沒深度嗎？都只以吃為主，而忽略了文化等觀光資源的深度旅遊，還是有其他原因？」
貼文引發熱議，網友也紛紛說出心中推測原因：「日本觀光資源豐富，會較想待在國內玩」、「主要是日幣貶值太多吧，出國玩根本不划算」、「台灣旅遊很盤，最頂的日月潭住宿一晚要25萬日圓，很多日本人就覺得在國內玩就好」、「現在日本人比較愛去韓國玩，因為當地有很多影視作品、美食文化」。
而從實際數據層面分析，日本人真的不愛來台灣玩了嗎？《NOWnews》記者翻找觀光局過去10年的資料，結果顯示在疫情前，日本旅客最多來台人數為2019年12月，單月高達22萬3816人；最少則是2013年7月的10萬851人。
疫情結束後，來台觀光客人數部分，日本一度被韓國超越，2023年1月，韓國有3萬6536名旅客來台，拿下第一名，日本則以2萬7606人名列亞軍；但從5月後，日本就一直穩居來台旅客冠軍，且人數也呈現上漲趨勢，日本今年來台最多旅客則是5月份的7萬7238人。