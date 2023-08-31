獨／插旗侯本命區！賴清德新北競總拍板 相隔侯競辦不到1公里
2024總統大選倒數不到5個月，民進黨主席暨總統參選人賴清德支持度突破4成天花板，如今鴻海創辦人郭台銘參選攪亂在野選情，也讓賴清德民調持續獨走，賴辦今（31）日舉辦各縣市競總幹部授證大會，宣示地方輔選戰將就戰鬥位置，各縣市布局陸續到位。新北方面不僅是賴清德故鄉，更是全台最大票倉。據悉賴新北競總已拍板，鎖定新板特區精華地段，與侯競辦僅相隔數百公尺之遙，插旗侯友宜本命區。
記者陳威叡／台北報導
賴清德從宣布參選以來，歷經派系整合與「民主大聯盟」退選潮，支持度雖持續領先，但始終無法突破4成天花板，讓支持者陷入集體焦慮。而日前代表總統蔡英文出訪返國後聲勢逐漸看漲，加上柯文哲仇女爭議與侯友宜持續低迷，讓賴清德民調一舉突破4成天花板，在郭台銘宣布參選衝擊在野選情之際，更讓賴清德民調持續獨走，讓外界評估是「躺著選」，也不禁讓國民黨人士感嘆「賴清德可以開始組閣了」。
賴清德陣營按部就班，黨內層峰對外消毒對選情不得過於樂觀，撕去「躺著選」標籤，與社會力結合的「百工百業後援會」陸續成立，在地方布局方面，今日舉行各縣市競總幹部授證大會，宣示地方輔選戰將就戰鬥位置。
據了解，賴清德新北競選總部也在本周拍板定案，而新北市為全台人口之冠，投票人數約為340萬人，是全台最大票倉，無疑是兵家必爭之地。賴清德不僅是新北市萬里人，更是對手侯友宜本命區，大選中別具特殊戰略意義。
據悉，賴清德新北競總選定於新板特區漢生東路上，緊鄰板橋大遠百，交通便利且位置極佳，與同樣位於新板特區的侯競辦僅有數百公尺之遙，除此之外《NOWnews今日新聞》日前也獨家報導，郭台銘屬意在板橋尋找競總，各陣營在板橋互別苗頭。
有知情人士透露，從信賴之友會安排新北壓軸，就可看出賴清德對新北重視程度，此外地方早已接獲訊息新北本命區要提早籌備，在信賴之友會落幕後，便已展開選舉籌組與布局，除成立新北競辦外，競總地點在尋覓1個月時間後，也在本周拍板定案，插旗侯友宜本命區。