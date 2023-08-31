廖國棟自曝患「難以治癒的疾病」 承諾不逃亡、求不要延長境管
國民黨立委廖國棟因涉入跨黨派立委集體貪汙案，案件已進入高院審理階段，但因境管處分將於9月14日到期，高院今（31）日下午傳喚廖國棟出庭應訊。廖國棟表示，他不會串供及逃亡，因糖尿病引發一種難以治癒的疾病，也須配合療程，希望不要境管。
記者潘千詩／台北報導
檢方指控，太流董事長李恒隆為了SOGO經營權，四處陳情，企圖買通立委奪回SOGO百貨，2012年間最先找上蘇震清；2017年，蘇震清得知遭監聽，刻意疏遠，李恒隆才透過「白手套」郭克銘找上廖國棟、徐永明、陳超明等人。
其中，廖國棟涉案部分，台北地院認定他收賄620萬元，重判8年6月。案件上訴二審。
高院今天針對境管部分，傳喚廖國棟出庭。廖國棟表示，他已經沒有延長限制出境、出海的原因及必要，且交保後均按時到南海路派出所報到且從未缺席，直到去年4月21日，一審免除報到，足見他有固定住所，且態度、表現良好。
廖說，他已經69歲又長期患有糖尿病、心律不整、全身筋膜炎、腎臟功能不全等宿疾，近期經醫師診斷，確定罹患目前醫療技術難以治癒的疾病，必須跟醫生密切聯繫，「我不會潛逃海外」，希望法官能夠相信他。法官庭末諭知候核辦。