防《黑暗榮耀》！校園霸凌防制準則修法　教團批配套不足

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國教盟整理座談會收集到的意見，對修法草案提出5項訴求，第一，「情節重大」認定標準不清，審查小組認定「不受理」「情節輕微」「情節重大」應有明確之判斷標準，並應就認定理由做成會議記錄。一旦認定霸凌事件「情節重大」，應即刻對當事學生啟動輔導機制並訂定輔導計畫，而非草案條文中的「必要時」。
第二，霸凌調查小組或直接進行調解或調查者應維持客觀公正，與輔導老師需同理當事人的角色不同，應由不同人員執行，避免角色重疊和衝突。
第三，防制小組組成應考量學校規模及代表性，高中以下學校學生人數少至2人（如澎湖虎井國小），多至7000多人（如高雄中山工商），防制小組成員卻固定為6人（高中增加學生代表1人為7人），學校人數規模與與霸凌案件數量及複雜性往往成正相關，應視學校規模酌增防制小組成員人數。且家長代表、教師代表、學生代表產生方式為何？是否具代表性？是否利益迴避？未成年的學生代表將如何要求其保密義務？均應納入考量。
第四，目前學校霸凌事件處理，已發生霸凌行為人家長重金聘用律師反告被害人霸凌其子女之情形，相對而言，現行校園霸凌事件調查人才庫當中多為學校現職老師、少數家長受訓後取得資格，缺乏法律專業人才協助。主管機關應提供法律資源協助，以避免學校因程序瑕疵或調查人員專業不足，反而造成霸凌受害學生更大的傷害。
第五，國小導師多為包班制，負責導師班半數以上課程，師生互動密切；對比霸凌情形相關嚴重的國高中，導師一週擔任導師班授課沒幾節、相處時間少，往往不易深入掌握班上同學互動情形，學校、教師應協助班級學生組成互助、支持網絡，避免同學被孤立，方能掌握同學互動情形，即時通報、處理霸凌。
國教盟理事長王瀚陽呼籲，預防與輔導的效果與速度決定傷害的程度，有效預防、即時輔導才能降低霸凌傷害。校園應該是安全友善的學習環境，校園霸凌事件的發生，不但對於受害人或旁觀者都將造成深遠的傷害與影響，尤其對校園氛圍更是產生莫大的衝擊，校園霸凌防制有賴大家一起來努力。