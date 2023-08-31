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濕疹、乾癬治不好？營養師：快避開「10大地雷飲食」

濕疹、乾癬治不好？營養師：快避開「10大地雷飲食」
濕疹、乾癬治不好？營養師：快避開「10大地雷飲食」

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若濕疹、乾癬反覆治不好，會讓人癢到很煩躁。對此，營養師高敏敏表示，想要改善濕疹、乾癬，飲食是很重要的一環，應盡量避免10類地雷飲食，以減少皮膚敏感狀況，並分享10招幫助改善皮膚問題。

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▲ 想要改善濕疹、乾癬，飲食是很重要的一環。（示意圖／每日健康）

高敏敏在臉書粉專《高敏敏 營養師》發文提到，若皮膚症狀總是治不好，不妨嘗試避開特定食物一段時間，因為造成膚質不穩定的隱形殺手，可能是我們習以為常的飲食，其中「熱性水果」如芒果、荔枝、榴槤、龍眼等，這些水果在中醫的觀點屬於「發物」，容易引起上火、生痰、發瘡、過敏，也容易促進組織胺分泌，導致敏感搔癢；「飽和脂肪」如紅肉、加工肉、乳瑪琳、烤酥油等，容易養成發炎體質；至于「茄科類」如茄子、甜椒、馬鈴薯、番茄等及其製品，因含有「茄鹼」，可能讓部分族群產生不適症狀；「甲殼類海鮮」則因含有螺旋狀結構蛋白，可能造成部分人發生過敏反應，如果一定要吃，建議將烹調方式改為蒸或烤，以減少這類蛋白。

圖／翻攝自 臉書／高敏敏 營養師
圖／翻攝自 臉書／高敏敏 營養師
高敏敏表示，「甜點」如油酥糕點、炸物，極易引起發炎反應，加重皮膚敏感；「發酵食品」含大量發酵粉，組織胺含量高，容易引發身體過敏反應；若有過敏或乳糜瀉者， 就應避免任何含「麩質」的食物，像是大麥、燕麥、黑麥和小麥等；而看不到食物原形的加工食物含有許多「食物添加物」，如味精、人工色素或添加來防止食物氧化、變質、腐敗的防腐劑，吃多易使身體慢性發炎、引發皮膚敏感。最後，「抽菸、喝酒」對身體具有刺激性，容易使皮膚反覆搔癢變嚴重，也切勿隨意吃「補品」，尤其牛樟芝、冬蟲夏草等進補藥材，都很容易使皮膚燥熱。

圖／翻攝自 臉書／高敏敏 營養師
圖／翻攝自 臉書／高敏敏 營養師
高敏敏呼籲，若深受濕疹、敏感肌膚反覆困擾，除了應及早就醫、持續追蹤外，建議平時要遠離會讓自己過敏的食物，同時也要改變飲食和生活習慣，像是維持單純飲食、多攝取益生菌和益生質、控制理想體重、適度曬太陽、控制環境溫度及濕度、注重皮膚保濕、多穿寬鬆柔軟的棉質衣物、避免壓力過勞和維持充足睡眠等，都能有助於改善肌膚敏感。

 

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