威力彩今飆4.2億！「4星座4生肖」偏財運旺翻天　中獎秘訣招財神

日本人真的不來台灣了！觀光局「對比數字慘烈」　眾揭2致命點

▲日本來台旅客已經逐漸變少非常多，根據觀光局資料顯示，近五年日本人來台人數確實大幅度下降。（示意圖／取自Pixabay）
▲日本來台旅客已經逐漸變少非常多，根據觀光局資料顯示，近五年日本人來台人數確實大幅度下降。（示意圖／取自Pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

疫情陸續解封之後，各國的民眾也恢復「出國旅遊潮」，像是國人最愛去的日韓，不少人都早已飛了好幾趟。然而，近日卻有網友討論，日本來台旅客已經逐漸變少，好奇是什麼原因，才會導致這樣的結果，貼文引起廣大迴響，不少台灣網友都點出「台灣旅遊開發國際遊客的困境」，且對比觀光局統計，過去幾年至今日本來台旅遊人數確實大銳減，掀起話題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前有網友PTT貼文討論「日本人為什麼不喜歡來台灣了啊？過去不只我們愛去日本旅遊，很多日本人也都喜歡來台灣，但最近也是有消息提到日本來台旅客減少，是因為陸客一條龍產業把台灣國旅搞得昂貴又沒有深度的原因嗎？」

▲疫情解封之後，從今年開始就越來越多人開始安排出國，那你是否聽過身邊朋友要到「中國」旅遊呢？（示意圖／翻攝Pexels）
▲疫情解封之後，從今年開始就越來越多人開始安排出國，不過近日有網友討論「日本人都不來台灣玩了」議題。（示意圖／翻攝Pexels）
貼文一出，不少人紛紛指出「日本觀光資源本來就很豐富，國內都還沒玩完呢」、「台灣旅遊相對昂貴啊，倒不如去東南亞地區還比較便宜」、「台灣旅遊很盤，最頂的日月潭住宿一晚要25萬日圓，很多日本人就覺得在國內玩就好」「日幣大貶值，日本人就變窮了也很正常」、「日幣貶太多，國內就夠好玩幹嘛出國」、「日幣貶值+1，台灣國旅又貴，國內可以玩的那麼多樣，要是我也待在國內」。

然而根據交通部觀光局近5年的資料，在2019年12月的時候，當時疫情尚未爆發，日本來台人數衝破22萬人次，非常驚人，而2020年初疫情爆發，曲線一落千丈，直到2022年10月開始，疫情逐漸趨緩之後，日本來台的人數才又逐漸回溫，112年7月份有破7萬人來台，不過跟過去22萬人相比，仍然有三倍的差距，顯示在疫情過後，台灣對於日本人來說魅力的確不再。

▲
▲日本人來台灣人數近五年大幅度下降，即便現在疫情趨緩，仍然距離過去高峰有一段距離。（圖/交通部觀光局）

台人在日本海關被攔！只因「背包放這1物」　他愣：在台灣過關耶

日本正在被摧毀！當地店家怒列「6行徑」超失禮　各國遊客羞愧了

台灣人「1穿搭」搭飛機！日本海關「連續攔查3次」：全身摸光光

98%全吃錯！日本人公開「布丁正確吃法」　台灣人一看笑了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問