日本人真的不來台灣了！觀光局「對比數字慘烈」 眾揭2致命點
疫情陸續解封之後，各國的民眾也恢復「出國旅遊潮」，像是國人最愛去的日韓，不少人都早已飛了好幾趟。然而，近日卻有網友討論，日本來台旅客已經逐漸變少，好奇是什麼原因，才會導致這樣的結果，貼文引起廣大迴響，不少台灣網友都點出「台灣旅遊開發國際遊客的困境」，且對比觀光局統計，過去幾年至今日本來台旅遊人數確實大銳減，掀起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
日前有網友PTT貼文討論「日本人為什麼不喜歡來台灣了啊？過去不只我們愛去日本旅遊，很多日本人也都喜歡來台灣，但最近也是有消息提到日本來台旅客減少，是因為陸客一條龍產業把台灣國旅搞得昂貴又沒有深度的原因嗎？」
貼文一出，不少人紛紛指出「日本觀光資源本來就很豐富，國內都還沒玩完呢」、「台灣旅遊相對昂貴啊，倒不如去東南亞地區還比較便宜」、「台灣旅遊很盤，最頂的日月潭住宿一晚要25萬日圓，很多日本人就覺得在國內玩就好」、「日幣大貶值，日本人就變窮了也很正常」、「日幣貶太多，國內就夠好玩幹嘛出國」、「日幣貶值+1，台灣國旅又貴，國內可以玩的那麼多樣，要是我也待在國內」。
然而根據交通部觀光局近5年的資料，在2019年12月的時候，當時疫情尚未爆發，日本來台人數衝破22萬人次，非常驚人，而2020年初疫情爆發，曲線一落千丈，直到2022年10月開始，疫情逐漸趨緩之後，日本來台的人數才又逐漸回溫，112年7月份有破7萬人來台，不過跟過去22萬人相比，仍然有三倍的差距，顯示在疫情過後，台灣對於日本人來說魅力的確不再。