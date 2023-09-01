打6萬通電話訂到蛋黃酥！「不二坊」中秋訂單已滿 這3天可現場買
彰化老字號排隊名店「不二坊」蛋黃酥，於上個月開始上午9點起開放中秋節電話預訂，但包含記者在內每次撥電或總是無法成功。昨日有民眾表示，號召家族成員共撥了6萬通電話，終於成功訂到。而正巧「不二坊」今（1）日也在臉書公告「中秋訂單已額滿，不再接受訂購」，9月27日至9月29日這三天，將開放門市販售。
記者葉盛耀/綜合報導
彰化「不二坊」蛋黃酥自上個月16日開始接受電話預訂，每天上午9點到中午12點，以及下午2點30分到5點30分，電話訂單確認後，將不接受修改日期和數量，開放中秋節電話訂單一星期內，如電話直接轉語音，表示中秋電話訂單已滿。
台中有名蔡姓女子因送禮需求，號召家族成員下載自動重撥App，以10多支電話花兩天半時間連撥彰化「不二坊」蛋黃酥電話，才終於成功訂到最大限制量的1500顆蛋黃酥。
「不二坊」今（1）日於官方臉書貼出最新公告「中秋訂單已額滿，不再接受訂購」，9月5日至9月26門市將暫停販售，取貨民眾須敲鐵門。另外，9月27日至9月29日這三天，開放門市現場販售，預估又將有大批排隊人潮。
其實除了「不二坊」，中部依舊有不少知受好評的店家，如據傳與彰化「不二坊」是親戚的台中「不二糕餅」，強調是祖傳老配方。門市公告中秋訂單已滿，但是9月8日~9月28日將於台北SOGO復興館B3舉行快閃活動，販售品項包含大月綜（ 730元 ，蛋黃酥6入、檸月酥6入）、蛋黃酥（780元，12入） 、蛋黃酥（ 390元，6入），每人限購5盒，每日限量供應，9：00開始，售完為止。
除此之外，網路上也有不少人討論的名單，包含不少彰化人推薦已於鹿港營業30年並堅持少油、少糖的「新口味」，另外也有人支持成立40年的「林記糕餅舖」的蛋黃酥，都可考慮。