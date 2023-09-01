全家茶味霜淇淋回歸！古娃娃聯名「10款茶味甜點」：酷繽沙加奶霜
全家霜淇淋新口味登場，是呼聲最高的茶口味霜淇淋，與百萬美食Youtuber古娃娃聯手推出「荔枝烏龍茶」新口味，將從9月5日開賣，並且一共推出高達10款茶風味新品，除了霜淇淋外，推薦必吃的還有鹽之花奶霜烏龍酷繽沙，將鹹甜奶霜加入酷繽沙，好喝又消暑！7-11則與星宇航空合作，推出飛機餐型態的鮮食。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家霜淇淋呼聲最高的茶口味回歸，與古娃娃合作在9月5日推出霜淇淋新口味「荔枝烏龍茶」。此外，茶口味的冰品類還有「鹽之花奶霜烏龍酷繽沙」，烏龍茶基底的酷冰沙加上鹹甜奶霜，加上裡面有茶凍增加口感，一杯內涵多層次風味，不過烏龍酷繽沙比起荔枝烏龍茶霜淇淋甜度在高一些。
此外，全家還聯名古娃娃推出一系列茶口味的甜品，包括「烏龍茶可可千層蛋糕」，以炭焙烏龍茶入料，入口後嚐得到濃郁茶香；「阿薩姆可可脆粒泡芙」，可可脆皮泡芙搭配苦甜阿薩姆奶茶內餡，口感層次豐富；另有「紅茶舒芙蕾焦糖布丁」與「芝麻三重奏蛋糕捲」皆是不可錯過的療癒美味。
常溫烘焙品項則陸續推出極鬆餅新口味「肉桂巧克力鬆餅」與「伯爵茶焦糖鬆餅」，分別採用巧克力與伯爵茶粉製成蓬鬆濕潤的餅皮，搭配濃郁奶霜內餡；「可可熔岩烏龍茶戚風蛋糕」以烏龍茶葉融入蛋糕體，搭配黑巧克力苦甜熔岩內餡，常溫、微波都別具風味，9月6日至19日凡購買指定古娃娃聯名商品，可享有任選第二件6折優惠。
全家」亦於FamiPort預購獨家販售古娃娃聯名「泰奶巧克酥生乳捲」，選自泰國進口紅茶結合泡芙蛋糕體的口感，加上北海道奶霜完美比例，打造泰奶獨特甜香韻味，再加入巧克力酥波蘿提升層次風味（售價735元／條，16入團購價6112元、平均一入382元）。
7-11則與星宇航空攜手合作，9月6日起歡慶星宇航空最新航線「熊本」首航，雙方共同開發道地的日式餐點「九州風味南蠻雞腿飯（售價99元）」，肉質細嫩又彈牙的去骨雞腿肉，搭配南蠻醬汁和特製塔塔醬，酸甜不膩口最適合夏天品嚐，搭配日式佃煮蔬菜和蟳絲風味炒蛋等配飯神物，炎炎夏日依舊食慾滿滿，9月6日起至19日，會員APP 1點+89元兌換。
還有新品「星宇航空金沙乳酪塔(售價49元)」，以消費者接受度最高的乳酪塔做為基底，酥香塔皮搭配鹹香金黃流沙醬，加上濃郁乳酪餡，冷藏或加熱過後吃皆有一番風味。