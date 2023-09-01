東海、銀赫離開SM「開公司ODE」！宣布當彼此老闆 挖角SJ經紀人
韓團Super Junior（SJ）分隊SJ D&E成員東海、銀赫於7月底宣布離開老東家「SM娛樂」，但他們與SJ的相關活動仍會和SM一起進行。東海、銀赫今（1）日宣布成立「ODE Entertainment」，共同掛名代表、擔任彼此老闆。
記者陳雅蘭/綜合報導
「ODE Entertainment」表示，東海、銀赫跟「SM娛樂」合約到期後成立此公司，就任共同老闆、重新出發；任職2人於SJ活動期間的元龍善經紀人，傳出因為東海、銀赫的積極邀請，已向工作13年的「SM娛樂」遞出辭呈，決定跟隨東海、銀赫加入ODE，擔任2人的經紀人。
東海、銀赫作為SJ成員，與「SM娛樂」共度18年歲月，這是他們出道以來首次換公司，雖然與前東家分道揚鑣，但他們承諾與SJ相關的活動，包含SJ D&E在內，仍會和SJ所有成員一起進行，請粉絲不必擔心；「SM娛樂」也曾表示：「銀赫、東海仍會與SM一起進行Super Junior的活動。為了能夠有效的同時進行多樣的組合活動和個別活動，我們將緊密的溝通。」
事實上，東海、銀赫曾以「SJ D&E演唱會」名義於7月底來台開唱，當時活動尾聲，東海、銀赫將原定的「粉絲送別福利」改成跟歌迷聊天，2人間接提到合約問題，「我們未來還是會一直活動下去，也會跟著SJ一起活動，明年如果有機會辦演唱會，我們會滿足大家的要求，給你們搖滾區」。