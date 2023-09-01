2040再生能源占比有望提高！台電董座揭能源製造影響台灣經濟關鍵

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政府規劃在2025年時，1.5GW的離岸風電與2GW光電可達到每年約80億度電，大約在2040年時，會有將近1700億度電來自再生能源，但這並未包含新興再生能源。
他提到，未來的零碳電力事實上會跟「石油」產業轉型有關，依照石油產業本身的特殊能力包括地質鑽探、開採等，在「地熱發電」與「碳捕捉封存」兩大技術上會是產業發展方向。
碳捕捉封存會是人類往後使用火力發電作為電網系統調節工具時的重要技術，全世界的石油公司都正在著手發展中，也有人來跟台電接洽相關合作事宜。
而「氫能」是未來石化產業非常重要的營業內容，氫的產製輸送基本上有很多都是化工製程。再生能源的生產在不同的空間會有不同的效率，像在沙漠裡發展光電效率更好，澳洲現在也在發展再生能源用來產氫，計畫出口氫能，「我認為未來有很多的貿易內涵會變成是氫。」
曾文生指出，這幾個新領域的發展組合會讓台灣在2040年的再生能源占比，比原本估算的還要更高。「能源是被製造出來的，而台灣是製造業的強國，再生能源的發展可能會在台灣形成新的產業」，即「能源製造產業」，此產業將會是台灣近一步發展經濟所聚焦的面向。
同時，他強調，政府也必須透過種種機制，健全電力交易市場，讓再生能源產業在發展過程中，收益能夠更穩定，讓產業能夠取得更穩定的再生能源，符合世界供應鏈的標準。