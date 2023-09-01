全家霜淇淋買到隱藏版！「芭比口味」眾眼睛全亮 店員認非常少見
全家霜淇淋每每推出一個口味就會吸引不少人朝聖，七月繼推出木瓜牛奶、八月又有莓果系列之後，緊接著九月登場的為「荔枝烏龍」，是和YouTuber古娃娃聯名推出，讓不少粉絲相當期待！不過就在新口味快上市之際，近日有網友到全家購買霜淇淋時，意外買到有點美的「芭比粉口味」，貼文引起廣大迴響，讓不少人眼睛為之一亮。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「全家便利商店/7-11超商新品分享區」貼文指出「剛剛朋友神秘兮兮的拿了一支全家霜淇淋給我，這個粉紅色的外觀......莫非是草莓口味？但吃到嘴裡只有一點點莓果的味道，好奇詢問這什麼口味，朋友就說『隱藏版的小莓牛奶！』正當我一直很疑惑時，才知道原來是店員不小心把莓果口味滴了幾滴混到小農牛奶裡面去了哈哈哈。」
貼文一出，不少人對於這個「芭比粉」感到非常有興趣「這個顏色超級美！贏過莓果完全體欸」、「芭比粉口味的！好好吃的感覺」、「是芭比霜淇淋天阿！太漂亮」、「莓果要下架啦！而且這是店員失手，正常是大紅色哈哈哈哈」、「店員路過，不小心倒錯情況很少啦，算是另類的幸運！」、「看起來超級好吃....比原本的紅色素版好多了」、「我也想要一支美麗的錯誤」。
不過莓果的檔期已經剩下最後四天，因此還想再看到「芭比粉口味」的霜淇淋機率應該偏低。9月5日開始，「全家」Fami!ce霜淇淋再度攜手WA!COOKIES推出「荔枝烏龍霜淇淋」，使用台灣產荔枝果汁與北埔烏龍茶完美融合，在醇厚回甘的烏龍茶中增添荔枝清爽果香，口感甘醇不膩口，從開賣日到11日新品嚐鮮價45元（原價49元），門市9月5日至10月4日購買霜淇淋任一口味，再加價49元即可獲得霜淇淋造型購物袋，可愛又實用！