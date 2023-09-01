看門道／從囤房稅2.0到巴氏量表　政院火速回擊、不讓在野得分

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賴清德下達軍令，也讓執政團隊「皮繃緊」，推出多項利多政策，盼贏得民心。由「館長」陳之漢、時代力量前立委黃國昌發起的「7月16上凱道、公平正義救台灣」活動，拋出「杜絕權貴司法、嚴懲不法關說」、「嚴懲黑金槍毒詐、強化犯罪偵查能量」、「打破黑箱假釋、重大犯罪提高假釋門檻」、「增訂棄保潛逃罪、修改外役監條例」、「制定吹哨者保護法與妨害司法公正罪」、「開徵中央囤屋稅、引導空屋出租使用」、「採行社宅輪候制、監督政府積極推動」、「推動租屋透明化、可設籍、抵稅、領租補」、「改革區徵與重劃、必須供給平價住宅」9項訴求。
為回應民意，行政院隨後通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，祭出兩大改革，其一是將原先囤房稅以縣市各別歸戶，改為全國總歸戶，在來就是將現行非自住住家稅率1.5％~3.6％，調升至2％~4.8％，預計明年實施、後年課稅；行政院發言人林子倫當時強調，會繼續精進各項政務，包含落實居住正義、打擊詐騙以及司法改革等，期盼透過政府與社會共同努力，打造一個更溫暖且堅韌的台灣。
緊接著是820還路於民大遊行，台灣被外媒冠上「行人地獄」之名，引起民團關切，行人零死亡推動聯盟拋出五大訴求，包括健全人行設施、改革駕訓及考驗制度、執法捍衛行人路、重建交通法制、以縣市為單位推動零死亡願景。
在遊行前夕，政院無獨有偶通過《行人交通安全政策綱領》與《道路交通安全基本法》草案，把零死亡願景與階段性的目標納入基本法，行政院也將定期召開中央道路交通安全會報。除了草案對應民團訴求，剛從友邦巴拉圭出訪回台的賴清德，在遊行當天也率領黨公職赴遊行，顯見對該議題的重視。
另外，侯友宜29日表示，當選總統後將重新檢討巴氏量表，讓80歲以上的長者將無需巴氏量表即可申請外籍看護；隔天再加碼「70到79歲患有癌症二期以上長者，亦可取消巴氏量表」，盼減輕家屬照護負擔。
在該項政策上，陳建仁昨在院會指示，將放寬家庭看護移工的申請門檻、擴大照顧，研議符合照顧事實且能簡政便民的多元認定方式，不分年齡、疾病型態或經濟能力，讓有需要的民眾都能申請到家庭看護移工。
在各項重大議題上，行政團隊均火速回應，據了解，府、院、黨、立院黨團會定期開會，針對議題交換意見，並對外界、民眾所在意議題上做出決策。
黨政人士指出，陳建仁特質屬於穩健型，行政包羅萬象，若議題受民眾重視、引發社會討論，行政院本來就該主動回應、滿足民眾需求；他提到，行政院有積極、開創、公權力、有預算等特性，面對外界拋出的問題就該回應，這也是種溝通，綜觀這幾次的議題攻防，「動作相當明快」。
至於賴清德所扮演的角色上，該人士提到，由於府、院、黨、黨團是一體，因此黨當然也會有看法，而賴同時是參選人，大家重視他的意見也很合理，對的事情政府本該就做。
黨政人士說，進入選舉階段，主帥上場，行政團隊積極回應民意當然是加分的；他並舉例，賴清德出訪回來後，馬上決定參與820遊行，最後外界的批評也僅是「為了批評而批評」。