郭台銘「生一胎養一寵物」引熱議 郭辦澄清：是盼一次滿足兩願望
針對要如何解決少子化問題，鴻海創辦人郭台銘今（1）日提及，可以「生一個孩子，多養一隻寵物」引熱議。對此，郭台銘辦公室澄清，郭台銘是希望「生兒育女」與「動物保護」看似兩個平行領域，可以相互結合，「讓喜愛小小孩與毛小孩的家庭，能夠一次滿足兩個願望」，政府也一併解決少子化與毛小孩無人照顧的兩大問題。
記者林怡昕／台北報導
郭台銘今早上到中研院福德宮參拜時，有民眾提問郭如何解決少子化問題，結果郭台銘卻回應，「生一個孩子，我讓你多養一隻寵物，無論是貓或狗，生兩個孩子，我給你養一對」，強調人口是非常重要的問題，但是如果人都沒有了，這些貓狗會更可憐，引發討論。
對此郭台銘辦公室指出，根據農委會寵物登記管理資訊網站統計，狗、貓登記數量逐年上升，已經超過300萬隻，超越全台15歲以下孩童數人口，若是包含未施打晶片的寵物，甚至可能達500萬隻以上。
郭台銘辦公室表示，在少子化的趨勢底下，造就了另一股養毛小孩的熱潮，人們傾向養毛小孩，甚過於生育下一代。
郭台銘辦公室澄清，郭台銘的發言主要是說明，毛小孩照顧應該要跟0到6歲國家養的政策結合，若能由政府補助來刺激生育率，減少家庭生育所面臨的經濟壓力，養兒育女與養毛小孩的經費，如同樣都由政府補助，有望一併鼓勵出生率與毛小孩照顧問題。