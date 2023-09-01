im.B曾耀鋒吸金90億僅認1罪　張淑芬曝月薪40萬交保後想跑外送

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曾耀鋒辯稱，2019年因經營不慎，有資金缺口，他才改上假債權，承認之後有詐欺取財罪，但他強調2015年到2019年之前的都是真的債權；他主觀上，不認為有觸犯銀行法，因為市場上有數十家以上都是以此方式經營；至於將房子過給大帳房顏妙真，也不是要脫產，是他剛好沒錢繳房貸，所以過戶給顏女，請顏女幫繳。
基本上，曾耀鋒把所有責任都往自己身上攔，還幫其他同案被告說話，稱他們都只是領錢辦事，下屬怎麼可能會知道他做假債權，聲稱「這種事當然越少人知道越好」，強調後期仍有真的債權，只是假的越來越多。
同案被告張淑芬對於檢方起訴犯罪事實全部否認，聲稱「如果一開始就知道曾耀鋒做假債權，曾2020年11月有別的女朋友，她就會離開了，也不會把錢借給曾。」
對於她擔任吸金公司副總一事，張淑芬說，她沒有涉及平台業務，僅負責人事、行政庶務，曾耀鋒每月給她40萬元薪水，也會買比較貴的愛馬仕包送她，從70萬到100萬都有；自己則會買10萬左右的香奈兒，總花費也有1、200萬元。
張淑芬也否認跟曾耀鋒逃亡去宜蘭，聲稱去宜蘭是因為曾耀鋒開票借款400萬元，但票據到期，曾耀鋒擔心去自首後，她在外面無法面對債主，家中還有女兒在等她，求法官讓她交保，這段期間想做「foodpanda」、打工賺錢。