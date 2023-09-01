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im.B曾耀鋒吸金90億僅認1罪　張淑芬曝月薪40萬交保後想跑外送

▲im.B主嫌曾耀鋒（右2）與女友張淑芬（右1）（圖／翻攝徐巧芯臉書）
▲im.B主嫌曾耀鋒（右2）與女友張淑芬（右1）（圖／翻攝徐巧芯臉書）

記者潘千詩／台北報導

台灣金隆公司實際負責人曾耀鋒被控，化名曾國緯，以im.B不動產借貸媒合平台吸金90億元，檢方日前起訴曾耀鋒等31人。全案有5人羈押，台北地院今（1）日開庭，曾耀鋒僅認詐欺取財罪，但其他指控皆不認；女友張淑芬同樣不認罪，還求法官讓她交保，之後想跑外送或打工賺錢。

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法院下午開庭時，羈押中的曾耀鋒被法警提訊至法庭後，看起來神情輕鬆自若。法官問曾耀鋒是否承認起訴書所載的犯罪事實？曾耀鋒說，起訴書還沒看完，但偵查中他已交代完畢，他承認詐欺取財，但銀行法重罪、組織犯罪等則不認罪。

曾耀鋒辯稱，2019年因經營不慎，有資金缺口，他才改上假債權，承認之後有詐欺取財罪，但他強調2015年到2019年之前的都是真的債權；他主觀上，不認為有觸犯銀行法，因為市場上有數十家以上都是以此方式經營；至於將房子過給大帳房顏妙真，也不是要脫產，是他剛好沒錢繳房貸，所以過戶給顏女，請顏女幫繳。

基本上，曾耀鋒把所有責任都往自己身上攔，還幫其他同案被告說話，稱他們都只是領錢辦事，下屬怎麼可能會知道他做假債權，聲稱「這種事當然越少人知道越好」，強調後期仍有真的債權，只是假的越來越多。

同案被告張淑芬對於檢方起訴犯罪事實全部否認，聲稱「如果一開始就知道曾耀鋒做假債權，曾2020年11月有別的女朋友，她就會離開了，也不會把錢借給曾。」

▲im.B平台詐騙金額高達25億，全台有超過5千人受害。（圖／翻攝自記者爆料網）
▲im.B吸金案所查扣到的名牌包等（圖／翻攝自記者爆料網）
對於她擔任吸金公司副總一事，張淑芬說，她沒有涉及平台業務，僅負責人事、行政庶務，曾耀鋒每月給她40萬元薪水，也會買比較貴的愛馬仕包送她，從70萬到100萬都有；自己則會買10萬左右的香奈兒，總花費也有1、200萬元。

張淑芬也否認跟曾耀鋒逃亡去宜蘭，聲稱去宜蘭是因為曾耀鋒開票借款400萬元，但票據到期，曾耀鋒擔心去自首後，她在外面無法面對債主，家中還有女兒在等她，求法官讓她交保，這段期間想做「foodpanda」、打工賺錢。

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