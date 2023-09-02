12星座一周運勢／獅子、天蠍遇「命定桃花」　射手座人生機會來了

我是廣告 請繼續往下閱讀
本周運勢重點，合作運。
這周很容易被看見、有邀約，尤其是工作方面，建議你不能太任性，工作上有合作上門，或很被重視；感情上桃花運旺，有人正在喜歡你。
🟡金牛座
本周運勢重點，乏人問津。
這周就算你的東西再好也可能石沈大海，工作上有案子推不出去的可能；感情上缺乏桃花。
🟡雙子座
本周運勢重點，搶回來。
這周如果有失去什麼，努力搶回來就有機會喔，工作上再試一次就都有機會；感情上有復合運。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，零傷害。
這周容易狀況不穩，要趕緊排除障礙。工作上結果是好的；感情上有些碰撞。
🟡獅子座
本周運勢重點，事業運、愛情運。
這周容易遇到命定的「什麼」，要及時接招。工作上有主動上門的好機會；感情上有命定緣份發生。
🟡處女座
本周運勢重點，有援手。
這周會有些不知道該怎麼下一步的狀況，你身邊都會有援助，工作上要放低姿態。
🟡天秤座
本周運勢重點，及時救援。
這周有就算已經掀開底牌還是來不及的狀況，也有可能來不及亮相。工作上容易被離職，解散、拆夥；感情上容易失去對方。
🟡天蠍座
本周運勢重點，有轉機。
這周容易有個信號，相信直覺，那就是轉機。工作上有機會上門，而且很關鍵；感情上相信直覺，對方就是命定桃花。
🟡射手座
本周運勢重點，更進一階。
這周有更上層樓的機會，比如，轉換身份、轉換跑道、轉換人生都有可能。工作上有升官、升遷，或大機會來臨；感情上有人追求，對方可能是關鍵。
🟡摩羯座
本周運勢重點，考驗，難關。
這周會發生吃閉門羹的事情，或很嚴峻的條件、難題，但你還是有一波追隨者。工作上容易被拒絕，機會在其他地方；感情上告白容易失敗，還是有其他桃花。
🟡水瓶座
本周運勢重點，死透的狀況。
這周問題很無解，但有其他時間、人事讓你復原。工作上有很死透的狀況，其他的比較好；
感情上會出現對你很好的桃花。
🟡雙魚座
本周運勢重點，事必躬親。
這周容易乏人問津，要親自接觸才可以喔。工作上可能要親力親為；感情上要主動一點才有桃花。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
📍Princess占卜心測（點此連結）
本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。