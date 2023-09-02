特斯拉「交車1個月」就降價！Model S車主Joeman公開真實感想
特斯拉台灣官網宣布調整Model S、Model X車款售價，當中Model X兩車款分別降價32萬、33萬元。降價消息一出，才剛交車1個月的Joeman立即在社群公開真主真實感受，「我的S Plaid沒降！只能幫剛簽X Plaid的阿金拍拍了！」
記者徐銘穗/綜合報導
根據台灣特斯拉官網，2023年9月最新車價，Model S售價為294.99萬元，調降18萬元，而Model S Plaid售價維持不變，為344.99萬元；Model X售價為324.99萬元，調降32萬元，Model X Plaid則為354.99萬元，降幅達33萬元，為此波調整最高降價。
不過，Joeman購入的剛好是此波沒降價的Model S Plaid，他發IG限動感慨說「交車一個多月就開始降價，我的S Plaid沒降！但S降了18萬，然後X跟X Plaid都降了約32萬，特斯拉不但對同行狠，對已購車主也沒在客氣，只能幫剛簽X Plaid的阿金拍拍了！」
Model S與Model X四車款在2023年3月正式宣布來台，歷經5月4車型全面漲價8萬元後，9月砍價18到33萬元，讓Model X Plaid最新車價已比上市價低了25萬元，Model X新車價比上市價少了24萬元，Model S最新車價也比上市價砍了10萬元。