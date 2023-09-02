全家霜淇淋買到隱藏版！「芭比口味」眾眼睛全亮　店員認非常少見

秀出學生證！嚮辣平日88折、品田牧場送聖代　漢來海港85折吃到飽

▲9月平日指定時段，至「嚮辣 和牛麻辣鍋」消費不限套餐，出示學生證即享單人開鍋88折。（圖／王品集團提供）
▲9月平日指定時段，至「嚮辣 和牛麻辣鍋」消費不限套餐，出示學生證即享單人開鍋88折。（圖／王品集團提供）

記者葉盛耀/綜合報導

學生們9月開學了，今、明兩日周末竟又逢颱風，想告別憂鬱先來筆記一下學生專屬的餐飲優惠。王品集團除了3品牌免費幫大家加菜，憑學生證到「嚮辣 和牛麻辣鍋」，享平日單人開鍋88折；到「品田牧場」用餐，能免費吃奶茶聖代。漢來美食旗下的漢來海港自助餐廳，也有學生證優惠，享85折。

王品旗下9月有3大品牌大方加菜，「王品牛排」送價值688元香蒜海螺佐海大蝦、「藝奇」招待天使紅蝦佐柚子鹽，「夏慕尼」則有松露鮑魚贈菜，而「西堤牛排」則是推出1元加購醬烤和牛肋骨優。另外，也有學生優惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲王品集團旗下針對9月有3大品牌大方加菜，其中「王品牛排」，將送價值688元香蒜海螺佐海大蝦。（圖／王品提供）
▲王品集團旗下針對9月有3大品牌大方加菜，其中「王品牛排」，將送價值688元香蒜海螺佐海大蝦。（圖／王品提供）
9月平日指定時段，即週一到週五11:30-16:00/20:00後，至「嚮辣 和牛麻辣鍋」消費不限套餐，出示學生證即享單人開鍋88折。「品田牧場」憑學生證消費套餐，送奶茶聖代一份，指定搭配套餐還可立即折扣50元。

漢來海港自助餐廳也推出即日起至9月28日，憑學生證並出示來美食APP會員，享85折優惠。全台7家漢來海港也於9月14前，推出泰式料理主題，包含紅咖哩炸蝦、綠咖哩雞肉、酸辣檸檬魚、青木瓜海鮮沙拉、羅勒辣椒炒豬肉、泰式咖哩鳳梨鮮蝦炒飯等，發票滿千還有機會抽泰航機票。
 

▲漢來美食旗下漢來海港自助餐廳目前共有7家分店，現在也推出泰國菜吃到飽，學生憑學身證並出示來美食APP會員，享85折。（圖／漢來美食提供）
▲漢來美食旗下漢來海港自助餐廳目前共有7家分店，現在也推出泰國菜吃到飽，學生憑學身證並出示來美食APP會員，享85折。（圖／漢來美食提供）

秀學生證免費吃薯球！頂呱呱「9塊炸雞桶」369元　呱呱包9元加購

開學憑學生證買21風味館烤雞腿85折　「加1元多2件」爽吃大薯條

打6萬通電話訂到蛋黃酥！「不二坊」中秋訂單已滿　這3天可現場買

飯店吃到飽超殺！387元爽吃12廚　寒舍4飯店APP限定！每周三開搶

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問