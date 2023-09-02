秀出學生證！嚮辣平日88折、品田牧場送聖代 漢來海港85折吃到飽
學生們9月開學了，今、明兩日周末竟又逢颱風，想告別憂鬱先來筆記一下學生專屬的餐飲優惠。王品集團除了3品牌免費幫大家加菜，憑學生證到「嚮辣 和牛麻辣鍋」，享平日單人開鍋88折；到「品田牧場」用餐，能免費吃奶茶聖代。漢來美食旗下的漢來海港自助餐廳，也有學生證優惠，享85折。
記者葉盛耀/綜合報導
王品旗下9月有3大品牌大方加菜，「王品牛排」送價值688元香蒜海螺佐海大蝦、「藝奇」招待天使紅蝦佐柚子鹽，「夏慕尼」則有松露鮑魚贈菜，而「西堤牛排」則是推出1元加購醬烤和牛肋骨優。另外，也有學生優惠。
9月平日指定時段，即週一到週五11:30-16:00/20:00後，至「嚮辣 和牛麻辣鍋」消費不限套餐，出示學生證即享單人開鍋88折。「品田牧場」憑學生證消費套餐，送奶茶聖代一份，指定搭配套餐還可立即折扣50元。
漢來海港自助餐廳也推出即日起至9月28日，憑學生證並出示來美食APP會員，享85折優惠。全台7家漢來海港也於9月14前，推出泰式料理主題，包含紅咖哩炸蝦、綠咖哩雞肉、酸辣檸檬魚、青木瓜海鮮沙拉、羅勒辣椒炒豬肉、泰式咖哩鳳梨鮮蝦炒飯等，發票滿千還有機會抽泰航機票。